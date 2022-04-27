Больница Ханты-Мансийска пригласила жителей города на вакцинацию против пневмококковой инфекции

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Вакцинация против пневмококковой инфекции организована в детской и взрослой поликлиниках окружной клинической больницы Ханты-Мансийска. Врачи считают, что самый эффективный метод защиты от пневмококковой инфекции — вакцинация. Иммунопрофилактика включена в Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации.
Заведующая отделом клинической эпидемиологии больницы окружного центра, врач-эпидемиолог Марина Драган рассказала о заболевании. «Это заболевание обладает большим разнообразием клинических форм. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире заболевания, вызванные пневмококком, уносят 1,6 миллиона жизней. Пневмококки — микробы, в норме населяющие верхние дыхательные пути человека, способны приводить к многообразным заболеваниям в случае ослабления защитных сил организма».
Самое частое проявление пневмококковой инфекции — это пневмонии (воспаление лёгких). Пневмококковая инфекция может протекать и в виде различных воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей: синусит (воспаление пазух носа), фарингит, трахеобронхит, реже сепсис (заражение крови), эндокардит (воспаление внутренней оболочки сердца), артрит (воспаление суставов). У детей пневмококк является основной причиной отитов, бронхитов, пневмоний, менингитов. Пневмококковая инфекция способна поражать любые возрастные группы. Источником пневмококковой инфекции является только человек: больной или бактерионоситель. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём. Инфицирование происходит при кашле, чихании, разговоре с больным человеком (входными воротами пневмококковой инфекции являются слизистые оболочки ротоглотки и дыхательных путей).
Неблагоприятными факторами для развития заболевания служат переохлаждение, снижение иммунитета в результате частых острых респираторных вирусных инфекций, стрессовые ситуации, переутомление и гиповитаминозы. Восприимчивость человека к пневмококковой инфекции очень высока.
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