Археологи нашли в Югре самое северное место со следами жизни древнего человека

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Археологи исследовали открытую в 2015 году самую северную палеолитическую стоянку на Западно-Сибирской равнине – Комудваны, она находится в Октябрьском районе.
Среди многочисленных палеонтологических остатков, накопленных около 21–12 тысяч лет назад, ученые нашли 28 каменных орудий и два артефакта из бивня мамонта возрастом 14–15 тысяч лет.
Об археологических находках написали в журнале «Археология, этнография и антропология Евразии». Установлено, что в Западной Сибири первым следам человека разумного (Homo sapiens) около 40 тысяч лет. Но разрозненные, случайные фрагменты долгое время не позволяли палеонтологам установить, когда люди полноценно заселили эту территорию.
При исследовании слияния рек Манья и Обь в Октябрьском районе ученые искали образцы фауны, которая присутствовала в этой местности в древние времена. Удалось найти множество фрагментов костей крупных животных, в том числе мамонтов, – около 500 фрагментов костей плейстоценовой фауны. Изучая эти находки, специалисты обнаружили фрагменты камней, которые не могли быть естественного происхождения. Их нашли среди останков шерстистых мамонтов. Родилось много вопросов, для поиска ответов на которые создали новую экспедицию для более детального исследования местности. В результате были обнаружены многочисленные артефакты, свидетельствующие о том, что здесь находилась стоянка первобытных людей.
Ученые отметили, что подавляющее большинство определимых остатков, обнаруженных в разных слоях, принадлежали шерстистым мамонтам. Однако встречались и кости других животных: шерстистого носорога, северного оленя, лошади и бизона. Радиоуглеродный анализ, проведенный на десяти образцах, показал, что этот памятник как палеонтологический объект датируется около 21–12 тысяч лет назад. При этом человек, видимо, присутствовал на этой стоянке около 15–14 тысяч лет назад – это самый северный археологический памятник на Западно-Сибирской равнине, относящийся к финальному этапу позднего палеолита.
Нижняя челюсть молодого шерстистого носорога, р. Обь
Нижняя челюсть молодого шерстистого носорога, р. Обь
Среди находок – пластинки из бивня мамонта, а также примитивное орудие из отколотого кремня – нуклеус, который использовался для обработки кости.
По данным анализа, этим орудиям около 15 тысяч лет, и это самое северное место, где найдены следы человека. Скорее всего, людей привлекло обилие мамонтов и других животных, которых можно было добывать.
Человек разумный оказался на Западно-Сибирской равнине по меньшей мере 45 тысяч лет назад. На это указывает найденная в 2008 году в Омской области бедренная кость. Радиоуглеродный и палеогенетический анализы показали, что она принадлежала мужчине, умершему около 46 880–43 210 лет назад. Однако памятников эпохи верхнего палеолита этой территории немного, и они разрознены во времени и пространстве. Так, несколько памятников известно в Томской области: стоянка в черте Томска возрастом около 18 тысяч лет, Могочинская стоянка (примерно 16 тысяч лет), которая расположена у села на берегу Оби. На этих памятниках археологи обнаружили артефакты из камня, древесный уголь, кости шерстистого мамонта, шерстистого носорога, северного оленя и лошади. Обнаруженная в 1972 году Могочинская стоянка долгое время оставалась самым северным палеолитическим памятником в Западной Сибири.
На территории Ханты-Мансийского автономного округа первый памятник эпохи палеолита – Луговское – был открыт в 1998 году. В этом крупнейшем в Сибири местонахождении мамонтовой фауны археологи обнаружили позвонок мамонта, пробитый наконечником орудия. Во время последующих исследований они собрали около пяти тысяч каменных артефактов, относящихся примерно к 15–13 тысячам лет назад.
Точка на карте
Местоположение основных палеолитических памятников на Западно-Сибирской равнине 1 – Комудваны; 2 – Луговское; 3 – Гари; 4 –Усть-Ишим; 5 – Шикаевка-2; 6 – Черноозерье-2; 7 – Волчья Грива; 8 – Томская стоянка
Местоположение основных палеолитических памятников на Западно-Сибирской равнине 1 – Комудваны; 2 – Луговское; 3 – Гари; 4 –Усть-Ишим; 5 – Шикаевка-2; 6 – Черноозерье-2; 7 – Волчья Грива; 8 – Томская стоянка.