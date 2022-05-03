Югра входит в десятилетие науки и технологий с хорошими достижениями

  • Русский
Югра входит в десятилетие науки и технологий с хорошими достижениями

2022–2031 годы в России в соответствии с указом президента объявлены десятилетием науки и технологий.

Цель десятилетия — усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и России с учетом результатов Года науки.

Как считают эксперты, объявляя науку приоритетным направлением, наша страна ставит на умную молодежь, запуская программы поддержки внутри страны.

Югра в последние годы совершает прорыв в развитии науки, в частности, по словам директора департамента образования и науки Югры Алексея Дренина, в вузах региона для выпускников в 2022 году предусмотрено 3000 бюджетных мест — на 200 мест больше, чем в 2021 году, от нефтяной отрасли до медицины, педагогики и IT-специальностей.

Напомним, в регионе появится центр подготовки IT-специалистов: «Школа 21». Для этого Югра заключила соглашение о сотрудничестве со Сбербанком в области информационных технологий. Школа будет открыта в Сургуте в начале 2023 года. Молодые люди, успешно прошедшие отборочные этапы, смогут бесплатно получить IT-специальность.

Еще один прорыв — геномные исследования. В 2023 году в Сургуте начнут возводить научно-технологический центр, который включит в себя образовательный кампус, технопарк, исследовательские базы.

Еще одна интересная тема — сеть детских технопарков, где юные югорчане изучают робототехнику, программирование, физику, географию и астрономию — в этой отрасли они открыли две новые звезды и уже получили официальное подтверждение своему научному достижению.

Новости Югры

Втр, 03/05/2022 - 17:08

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.