Югра входит в десятилетие науки и технологий с хорошими достижениями

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2022–2031 годы в России в соответствии с указом президента объявлены десятилетием науки и технологий.
Цель десятилетия — усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и России с учетом результатов Года науки.
Как считают эксперты, объявляя науку приоритетным направлением, наша страна ставит на умную молодежь, запуская программы поддержки внутри страны.
Югра в последние годы совершает прорыв в развитии науки, в частности, по словам директора департамента образования и науки Югры Алексея Дренина, в вузах региона для выпускников в 2022 году предусмотрено 3000 бюджетных мест — на 200 мест больше, чем в 2021 году, от нефтяной отрасли до медицины, педагогики и IT-специальностей.
Напомним, в регионе появится центр подготовки IT-специалистов: «Школа 21». Для этого Югра заключила соглашение о сотрудничестве со Сбербанком в области информационных технологий. Школа будет открыта в Сургуте в начале 2023 года. Молодые люди, успешно прошедшие отборочные этапы, смогут бесплатно получить IT-специальность.
Еще один прорыв — геномные исследования. В 2023 году в Сургуте начнут возводить научно-технологический центр, который включит в себя образовательный кампус, технопарк, исследовательские базы.
Еще одна интересная тема — сеть детских технопарков, где юные югорчане изучают робототехнику, программирование, физику, географию и астрономию — в этой отрасли они открыли две новые звезды и уже получили официальное подтверждение своему научному достижению.