Опыт югорских рентгенологов представили на Международном конгрессе

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В Санкт-Петербурге состоялся ХIII Международном конгресс «Невский радиологический форум — 2022». Медицинскую службу Югры на мероприятии представляли шесть специалистов. Подготовлено и заслушано 7 докладов в секции Научная школа «Возможности лучевой диагностики в патогенезе различных заболеваний у детей, две параллели», в которой модератором выступила Любовь Тарасенко, к.м.н., доцент, заведующий рентгенологического отделения БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница», главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Югры по лучевой и инструментальной диагностике.
Разнообразие секций, круглых столов и школ, посвященных разбору клинических случаев, с демонстрацией новейших технических возможностей лучевой диагностики и привлечением представителей других медицинских специальностей. Подобный междисциплинарный диалог позволил взглянуть на актуальные проблемы лучевой диагностики конструктивно, существенно расширив кругозор и позволив интегрировать новые подходы в научную и практическую деятельность.
Секция югорских врачей проводится второй год подряд, вызывая интерес коллег из других регионов, показывая, что опыт рентгенологов округа востребован и им есть чем поделиться. Доклад на тему: «Фиброзно-мышечная дисплазия магистральных сосудов головы и шеи» представили Екатерина Калинина и Любовь Тарасенко. С докладом «Внутричерепная гипотензия» выступил Евгений Шварцбурд, заведующий рентгенологичким отделением, врач-рентгенолог клинической больницы. О применении МР-урографии в педиатрии рассказала Мария Пармоник, врач-рентгенолог БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница. «КТ при ВПС у детей: возможности, особенности проведения, сложные наблюдения» — тема выступления Евгении Беляевой, врача-рентгенолога, БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». О травмах живота у детей рассказал Александр Кузьмичкин, заведующий рентгенологическим отделением, врач-рентгенолог БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница».
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