Росгвардия поддержала всероссийскую акцию «Своих не бросаем» в Югре

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Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре присоединились к акции «Своих не бросаем» в поддержку участников специальной операции по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. В знак поддержки бойцов, выполняющих служебно-боевые задачи на территории Донбасса, сотрудники Росгвардии нанесли на служебные автомобили латинскую букву «Z».
«Сегодня, как никогда, нужно быть решительными, сплоченными и едиными в желании помочь братскому народу, показать общую солидарность в борьбе с нацизмом, лицемерием и несправедливостью», – отметил начальник югорского территориального управления Росгвардии полковник полиции Евгений Симаков.
В городах Лангепасе и Пыть-Яхе сотрудники вневедомственной охраны провели патриотические встречи с учащимися образовательных учреждений региона, в ходе которых рассказали старшеклассникам о разновидностях экстремистских и националистических проявлений в мире.
В северной части автономного округа – городе Белоярском стражи правопорядка совместно с представителями общественных организаций, молодежных объединений и трудовых коллективов города приняли участие в митинге-концерте «Своих не бросаем», состоявшемся на площадке центра культуры и досуга «Камертон».
В подразделениях Росгвардии, дислоцированных в городах Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Радужном и Урае в поддержку участников специальной операции состоялись выставки детских рисунков, которые в ближайшее время отправятся посылками на Донбасс.
Артем Енов