Два раза в год стоматологи страны собираются в Москве на Совет стоматологической ассоциации России

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Конгресс по детской стоматологии, совещание главных внештатных стоматологов страны и Всероссийскую стоматологическую выставку. Главный внештатный специалист-стоматолог Депздрава Югры, Президент окружной общественной организации стоматологов Югры Валентина Казакова. Череду стоматологических встреч открыло заседание Клуба успешных детских стоматологов — общества, объединяющего врачей-стоматологов, посвятивших свою деятельность детям. Это специалисты разных возрастов, работающие в учреждениях разной формы собственности, как имеющие большой опыт работы, так и молодые начинающие врачи. В клубе были рассмотрены вопросы обезболивания на амбулаторном детском приеме, актуальные вопросы санации полости рта, в том числе особенных детей и т.д. Главный внештатный стоматолог Югры рассказала о функционировании югорских школьных стоматологических кабинетов, опыте проведения первого регионального чемпионата профессионального мастерства школьных стоматологов.
На Совете обсуждались вопросы дальнейшего развития стоматологической службы страны в нынешнее время. Коллеги из разных субъектов делились своими наработками, в том числе по переходу на импортозамещение. Большим интересом у присутствующих пользовался «Дентал-салон» — ежегодная выставка стоматологического оборудования и расходного материала. В этом году особый интерес вызывали стенды российских производителей и стран БРИКС. В этом году их продукция стала особенно популярна у российских стоматологов.
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