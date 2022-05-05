Единство народов Югры в объективе фотокамеры

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Окружной Дом народного творчества предлагает югорчанам показать единство народов, проживающих в Югре, средствами фотоискусства.
К участию в конкурсе приглашаются фотографы-любители от 14 до 55 лет и более, проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Приём заявок осуществляется до 11 мая 2022 года по следующим номинациям:
- «Лица народов Югры»;
- «Семейный альбом»;
- «Народные умельцы».
Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку на платформе «Google». Заявка доступна по ссылке: https://forms.gle/RTtTiQE7b1iP2oYo7.
Конкурс проводится Окружным Домом народного творчества совместно с Региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»
Контактные телефоны: 8 (3467) 33-30-37, 8 (3467) 32-48-29, e-mail: hto@odntugra.ru – художественно-творческий отдел.
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