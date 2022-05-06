Проект «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра» отмечает своё пятилетие

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Проект «Оперативный мониторинг информационной активности в сфере здравоохранения» был рождён в стенах Минздрава РФ в 2015 году как пилотный, на тот момент он охватывал 10 регионов. Основная цель — оперативное выявление недостатков, влияющих на формирование негативного отношения населения к сфере здравоохранения, а также своевременное реагирование на обращения граждан и общественных организаций, связанных с пробелами оказания медицинской помощи на территории субъектов Российской Федерации. Результаты проекта должны были войти в массовые акции и мероприятия преимущественно в социальных сетях, ориентированные как на население, так и на профессиональное медицинское сообщество. «Послушайте, доктор» — одна из частей пилотного проекта.
В 2017 году проект Минздрава РФ прекратил своё существование. Однако, медицинское ведомство Югры в лице его руководителя не дал «умереть» части проекта, а именно группе «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра» в социальной сети «ВКонтакте». 11 мая 2017 года «Доктор» стал работать самостоятельно под администрированием Депздрава Югры.
Так случилось, что первым обратившимся к «Доктору» был коренной житель Югры, который получал медицинскую помощь в окружной клинике Ханты-Мансийска, а вторая заявительница из Нижневартовска, она лечилась в городской поликлинике. Так постепенно группа начала пополняться новыми подписчиками, которых на сегодняшний день свыше 46 тысяч, а это почти каждый 34 житель Югры. Свыше 9700 обращений, более трёх тысяч благодарностей и признательности от югорчан медицинским работникам. «Доктор» ведет и просветительскую работу — проведено свыше 230 выпусков прямого эфира «Спросите у врача», в которых врачи разных медицинских организаций округа рассказывают, просвещают и предостерегают потенциальных пациентов. «Вопрос эксперту» — выступление специалистов-профессионалов на «злобу дня», так неоднократно спикерами становились руководители смежных ведомств и Департаментов округа. Свыше 200 статей опубликованы в паблике и практически все они посвящены проблемам профилактики заболеваний и здорового образа жизни.
Работа команды «Доктора» отмечена и на федеральном уровне, в 2019 году проект стал Лауреатом Международного конкурса «Медиалидер-2019» в номинации «Лучшая социальная сеть», также в этом году проект был представлен Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. В 2020 году «Доктор» был представлен на III Всероссийском форуме региональных инициатив в Москве, который проходит под патронатом Совета Федерации РФ.
Команда «Доктора», а это более чем 40 медицинских организаций, продолжает свою работу и остается связующим звеном между медиками и пациентами. Миссия проекта — улучшение качества оказываемой медицинской помощи пациенту. Отношения между врачом и пациентом являются основой медицины, платформой, на которой строится процесс лечения.
Информация на официальном сайте https://dzhmao.ru/ или официальных профилях в социальных сетях: