«Бессмертный полк» вновь поднимется в небо над Югрой

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Пилотажная группа «Барсы» в День Победы – 9 мая – пролетит с портретами героев над городами Югры.
Самолеты «Бессмертного полка» понесут на борту портреты около двух тысяч героев, сражавшихся в Великой Отечественной войны.
Увидеть «Бессмертный полк» в небе смогут жители Нижневартовска, Мегиона, Лангепаса, Сургута.
«Планируется, что уже 8 мая самолеты пилотажной группы «Барсы» прибудут в аэропорт Нижневартовска, где состоится большая пресс-конференция. Кроме того, воспитанники кадетских классов, центра детского и юношеского технического творчества «Патриот» смогут непосредственно ознакомиться с самолетами, – рассказал руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Павел Манченко».
9 мая самолеты ориентировочно в 13:00 поднимутся в небо над Нижневартовском. В 13:30 горожане смогут насладиться показательными выступлениями «Барсов» на набережной. После дозаправки «Бессмертный полк» в районе 15:30 пролетит над Мегионом, а в 16:00 – над Лангепасом. Около 18:30 пилотажная группа поднимется для выполнения демонстрационных полетов вдоль Югорского тракта в Сургуте.
Всего в «Бессмертном полку» будет задействовано 6 самолетов, из которых 5 – Як-52, 1 – Як-54. Отметим, что командиром пилотажной группы является чемпион Европы по высшему пилотажу 2021 года Иван Барсов. В состав «Бессмертного полка» вошли инструкторы Геннадий Чубов, Александр Мякишев, летчицы Снежана Игнатенко, Виктория Филиппова, Дарья Дьяченко, Елена Диколенко, Анастасия Бегункова.
Новинкой этого года станет то, что самолеты будут оснащены дымогенераторами, что добавит красочности действу.
Отметим, что подготовка к шествию «Бессмертный полк в небе Югры» шла на протяжении всего апреля на базе аэродрома «Боровая» в Сургуте. Пилоты отрабатывали выполнение демонстрационных полетов различными строями.
Акция проводится по инициативе федерации самолетного спорта Югры, регионального отделения Российского военно-исторического общества при поддержке правительства автономного округа.