В Югре студентам с детьми будут компенсировать оплату за детский сад

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В Югре студентам с детьми будут компенсировать оплату за детский сад

В Югре появится новая мера поддержки для семей — родителям, которые учатся очно в колледжах или вузах будут полностью компенсировать оплату за детский сад. Как сообщает РИЦ «Югра», изменение вступит в силу с 1 сентября.

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, право на поддержку получат в семьи, в которых очно обучается хотя бы один родитель.

«В целях обеспечения социальной поддержки семей с детьми с 1 сентября 2022 года устанавливается их право на 100% компенсацию фактически понесённых затрат на родительскую плату за присмотр и уход за ребенком или детьми», — уточнила глава региона.

Ранее UGRA-NEWS.ru публиковал подробный материал о том, как в Югре содействуют занятости населения. 

Новости Югры

Вс, 08/05/2022 - 14:52

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