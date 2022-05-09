Губернатор Наталья Комарова поздравила югорчан с Днём Победы

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Губернатор Наталья Комарова поздравила югорчан с Днём Победы

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!

Миллионы людей на планете отмечают 77 годовщину Победы над фашизмом. 9 Мая объединяет поколения сильных духом людей, непокоренных наследников торжества жизни, веры и правды.

Преданность родной земле, сплоченность, стойкость, подвиг участников кровопролитной битвы, тружеников тыла, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда живут в годах, веках, укрепляют нас.

Больно видеть то, что происходит в мире. Гибнут люди. За неполные 8 лет войны на Донбассе были убиты тысячи человек. Наш долг не допустить того, чтобы нацизм снова поднял голову, чтобы фашизм стал государственной идеологией.

Нам завещано – жить по совести, на благо Родины, защищать ее границы, уважать друг друга, помнить каждого поименно.

С вечным огнем в наших сердцах мы возлагаем цветы к памятникам защитников Отечества, проходим в строю с портретами героев в «Бессмертном полку», работаем, учимся, живем так, чтобы ветеранам не было стыдно за нас.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, Защитники Отечества, Освободители.

Там, где русский солдат, – начинается мир. Так было, есть и будет.

С праздником! С Днем Победы!

Департамент общественных и внешних связей

Пнд, 09/05/2022 - 09:27

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