Внучка ветерана Великой Отечественной войны Елизавета Смирнова рассказала о подвигах своего деда

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Внучка ветерана Великой Отечественной войны Елизавета Смирнова рассказала о подвигах своего деда
Фото из личного архива Е.А. СмирновойФото из личного архива Е.А. Смирновой
Фото из личного архива Е.А. Смирновой

Внучка ветерана Великой Отечественной войны Елизавета Смирнова рассказала о подвигах своего деда. «Мой дед, Смирнов Василий Евлампиевич родился 28 августа 1925 года, д. Горки Ирбитского района Свердловской области. Приехали с семьей в Кондинский район в те далёкие времена, по переселению. До призыва в армию работал в п. Лиственичный в колхозе им. Мичурина, выполнял различную работу. В дальнейшем был призван в армию Ханты-Мансийским окружным военкоматом в мае 1943 году, отправлен на учебу в г. Бийск, после окончания учебы его направили на 1-й Украинский фронт в 43 стрелковый полк, 106-й гвардейской дивизии по специальности - телефонист, специалист телефонных станций.

Дедушка В 1944 году при взятии г. Луцка был тяжело контужен, товарищи вытащили из-под земли, лечился два месяца и снова в свою часть, которая с боями освобождала польские земли. Форсировали реки Буг и Вислу на резиновых лодках при непрерывном обстреле немцев. В лодке было двенадцать бойцов, до берега добрались только четверо, остальные погибли. Он с боями дошёл до Берлина, участвовал в освобождении Праги, взятие г. Дрездена.

Приходила похоронка родителям, но оказалась ошибочной.

За воинские заслуги награждён:

• Орденом Отечественной войны 2 степени

• «За отвагу»

• «За победу над Германией»

• «За освобождение Праги»

• «За взятие Берлина»

• «Г.К. Жукова»

• юбилейными медалями.

Демобилизовался в феврале 1948 года, в марте 1948 года вернулся домой с фронта», приехал в свои родные края, работал в колхозе - трактористом, сварщиком, кузнецом. За добросовестный труд награждён медалями и почётными грамотами.

У дедушки большая семья 3 детей – 2 сына и дочь; 7 внуков; 12 правнуков и 1 праправнучка.

Умер мой дедушка 7 мая 2015 года в возрасте 89 лет, не дожив до 70 – летней юбилейной даты праздника Победы всего лишь 2 дней.

Моя мама, Смирнова Эльвира Никифоровна и тётя - дочь дедушки, Декова Людмила Васильевна при жизни деда вели дневник памяти о воспоминаниях в Великой Отечественной войне.

Оксана Албина

Фото из личного архива Е.А. СмирновойФото из личного архива Е.А. Смирновой
Фото из личного архива Е.А. Смирновой
Фото из личного архива Е.А. СмирновойФото из личного архива Е.А. Смирновой
Фото из личного архива Е.А. Смирновой
Пнд, 09/05/2022 - 09:50

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