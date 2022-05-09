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Внучка ветерана Великой Отечественной войны Елизавета Смирнова рассказала о подвигах своего деда. «Мой дед, Смирнов Василий Евлампиевич родился 28 августа 1925 года, д. Горки Ирбитского района Свердловской области. Приехали с семьей в Кондинский район в те далёкие времена, по переселению. До призыва в армию работал в п. Лиственичный в колхозе им. Мичурина, выполнял различную работу. В дальнейшем был призван в армию Ханты-Мансийским окружным военкоматом в мае 1943 году, отправлен на учебу в г. Бийск, после окончания учебы его направили на 1-й Украинский фронт в 43 стрелковый полк, 106-й гвардейской дивизии по специальности - телефонист, специалист телефонных станций.
Дедушка В 1944 году при взятии г. Луцка был тяжело контужен, товарищи вытащили из-под земли, лечился два месяца и снова в свою часть, которая с боями освобождала польские земли. Форсировали реки Буг и Вислу на резиновых лодках при непрерывном обстреле немцев. В лодке было двенадцать бойцов, до берега добрались только четверо, остальные погибли. Он с боями дошёл до Берлина, участвовал в освобождении Праги, взятие г. Дрездена.
Приходила похоронка родителям, но оказалась ошибочной.
За воинские заслуги награждён:
• Орденом Отечественной войны 2 степени
• «За отвагу»
• «За победу над Германией»
• «За освобождение Праги»
• «За взятие Берлина»
• «Г.К. Жукова»
• юбилейными медалями.
Демобилизовался в феврале 1948 года, в марте 1948 года вернулся домой с фронта», приехал в свои родные края, работал в колхозе - трактористом, сварщиком, кузнецом. За добросовестный труд награждён медалями и почётными грамотами.
У дедушки большая семья 3 детей – 2 сына и дочь; 7 внуков; 12 правнуков и 1 праправнучка.
Умер мой дедушка 7 мая 2015 года в возрасте 89 лет, не дожив до 70 – летней юбилейной даты праздника Победы всего лишь 2 дней.
Моя мама, Смирнова Эльвира Никифоровна и тётя - дочь дедушки, Декова Людмила Васильевна при жизни деда вели дневник памяти о воспоминаниях в Великой Отечественной войне.
Оксана Албина