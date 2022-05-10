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Так назывался вечер памяти, посвящённый 77-ой годовщины Великой Победы, состоявшийся в офисе общественной организации «Спасение Югры». Здесь собрались дети, внуки и правнуки победителей в Великой Отечественной войне.
Май – месяц самого большого праздника нашей страны, всего нашего народа. 9 мая – День Победы советского народа в самой кровопролитной войне человечества. В этот день мы вспоминаем всех воинов, защищавших наше Отечество, тружеников тыла, кто своим неимоверным трудов приближал долгожданную Победу, благодаря кому мы живём, трудимся на благо нашей страны и с гордостью считаем себя потомками победителей. Благодаря им мы сегодня празднуем День Великой Победы.
Вечер памяти «Великий май! Победный май!» открыл хантыйский фольклорный коллектив «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска») песней «Журавли» на хантыйском языке. Мансийские девушки из коллектива «Луи сам» на родном языке исполнили песню «Катюша».
Приветствуя участников вечера памяти, президент ОО «Спасение Югры» Людмила Алфёрова отметила неоценимый вклад в победу над фашизмом коренных малочисленных народов – ханты, манси и лесных ненцев. Потомственные оленеводы, рыбаки и охотники издревле были меткими стрелками, поэтому чаще всего именно они попадали в стрелковые, артиллерийские войска и становились лучшими стрелками и снайперами. Таёжники прекрасно ориентировались в лесах, именно поэтому во время войны многие из них были прекрасными разведчиками.
Пожалуй, надолго в памяти участников встречи останется выступление пятилетней Анечки Гындышевой. Стихотворение Виктора Турова «Я фильм смотрела о войне» в исполнении девочки тронул каждого. Из детских уст тема войны звучит всегда пронзительно.
Представители национальной интеллигенции, учёные, педагоги, журналисты, молодёжь, школьники и даже дошколята из числа коренных жителей Югры – всем в этот день хотелось рассказать о подвигах своих героев. Ведь нет ни одной семьи в России, которой бы не коснулась война. Коренные народы – ханты, манси и лесные ненцы – наравне со всеми народами страны встали на защиту Отечества. Мало кто из них знал русский язык. Эта была одна из причин огромного количества погибших северян на войне. Но они мужественно сражались, бились до последнего, погибали, а в тылу точно также самоотверженно трудились на благо фронта. На плечи стариков, женщин и детей легла вся тяжелая мужская работа.
История за историей звучали из уст наших многоуважаемых активистов-общественников, детей, внуков, правнуков войны. Евдокия Нёмысова, Мария Волдина (Вагатова), Дина Герасимова, Дмитрий Лельхов, Владимир Куриков, Светлана Динисламова и другие участники рассказывали о своих героях, ушедших на войну, погибших на полях сражения и трудившихся в тылу, а также о своём военном и послевоенном детстве.
Так, член Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дмитрий Лельхов поделился своими воспоминаниями о родственниках-фронтовиках, а также о ветеранах села Ванзетура Берёзовского района, где прошло его детство. Завершил свое выступление подполковник в отставке словами: «Сейчас внуки и правнуки победителей Великой Отечественной войны, как и тогда, добивают фашистов на Украине. Победа будет за нами! Мы освободим мир от нацизма!».
Самобытный поэт из народа ханты Вячеслав Кондин теме Великой Отечественной войне посвятил несколько стихотворений, прославив подвиг воинов-обских угров. Одно из них услышали и мы. Это целая история о военных и трудовых подвигах близких и родных автора.
За чашкой чая в душевной теплой обстановке гости вечера продолжили общение. Поделиться воспоминаниями о тех суровых горестных годах хотел каждый. Ведь война – самое трагическое событие в жизни людей. Она несёт с собой боль и утрату, жестокость и разрушение, страдания многих людей и, в первую очередь, детей. Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины. Война искалечила тысячи детских судеб, отняв светлое и радостное детство...
«Великий май! Победный май!» – это священная память о погибших на полях сражений, умерших от ран, без вести пропавших, это дань уважения к ветеранам, это суровые трудовые будни стариков, женщин и детей в тылу, которые ковали долгожданную победу.
Хочется выразить слова благодарности лидерам Ханты-Мансийского отделения общественной организации «Спасение Югры» за организацию и проведение вечера памяти.
Ирина Самсонова