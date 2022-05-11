Завершается прием работ на Окружной конкурс детского рисунка «Радуга Югры»

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Окружной Дом народного творчества напоминает, что 13 мая закончится прием работ юных художников.
Стать конкурсантом может любой югорчанин в возрасте
от 6 до 17 лет. На конкурс принимаются творческие работы, созданные в любой живописной или графической технике
и направлениях (масло, гуашь, пастель, акварель, цветные мелки, карандаши и т.д.).
На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
- «Легенды, народные традиции, обычаи и обряды, праздники народов, населяющих Югру»;
- «Иллюстрации к детским сказкам народов, населяющих Югру».
Заявку на участие можно заполнить на платформе «Google» по ссылке: https://forms.gle/59vSAc5eZ8cqnWLu7.
По итогам конкурса участникам присваиваются звания обладателя Гран-при конкурса, Лауреат I, II, III степени
в каждой номинации и возрастной категории.
Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно получить по телефону 8 (3467) 33-30-37,
8(3467)32-48-29, а также в Положении о конкурсе.