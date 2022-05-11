11 мая – день рождения Бориса Хохрякова

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Сегодня свой очередной день рождения встречает Председатель Думы Югры Борис Хохряков.
С самого утра в адрес спикера поступают поздравления в виде телеграмм, открыток, телефонных звонков со всех уголков нашей страны. Бориса Сергеевича поздравляют министры Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, сенаторы Совета Федерации, руководители федеральных ведомств, губернаторы, коллеги-руководители Законодательных собраний регионов, главы город и районов, председатели местных дум, руководители предприятий и организаций.
В телеграмме Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин отметил, что Борис Хохряков «своей работой по законодательному обеспечению социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вносит вклад в повышение качества жизни людей».
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении отметила: «Высокий профессионализм и компетентность, внимательное отношение к людям снискали Вам заслуженный авторитет у всех, кто Вас знает. Жители автономного округа и коллеги ценят Ваши активную гражданскую позицию, умение эффективно решать комплексные задачи законодательного обеспечения социально-экономического развития региона.
Уверена, что и в дальнейшем Ваши опыт, талант руководителя, государственный подход к делу будут способствовать реализации потенциала субъекта Российской Федерации».
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в своем поздравлении пожелала Борису Хохрякову, «чтобы жизнь была наполнена самыми смелыми планами и желаниями, а все задуманное сбылось».
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков пожелал Борису Сергеевичу «неиссякаемой жизненной энергии для новых профессиональных достижений».
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев пожелал Председателю Думы Югры «неиссякаемой энергии и оптимизма, успешной плодотворной работы на благо жителей Югры».
Стоит отметить, что свой день рождения Борис Хохряков традиционно проводит на своем рабочем месте, у него запланирован ряд встреч и рабочих совещаний.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры