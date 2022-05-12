Ежегодная акция «Ночь музеев - 2022» в рамках празднования Международного дня музеев

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Ежегодно Музеи Югры приглашают всех желающих стать участниками главной музейной ночи и присоединиться ко Всероссийской акции «Ночь музеев». Традиционно акция приурочена к Международному дню музеев. В этом году она посвящена Году культурного наследия народов России. В музеях округа пройдет ряд мероприятий в рамках акции.
Музей Природы и Человека представит программу «Человек играющий», которая посвящена феномену игры в культуре народов, населяющих Россию. Исследуем его вместе! Ведь именно игра дарит человеку незабываемые эмоции, обучает, позволяет приобрести новый опыт. В музее посетители всех возрастов смогут поиграть в настольные и интеллектуальные игры, вспомнить игры детства, узнать в какие игры играют животные, стать участниками захватывающих квестов. Украшением этой ночи будут музыкальные концерты от друзей и партнеров музея.
«Музей геологии, нефти и газа» представит программу «Дорога сна», посвящённую теме ночи и сновидений. Слоган акции - «Чувствуйте себя, как дома». В эту ночь в музее пройдёт самое необычное, уютное, по-домашнему теплое мероприятие… Главный «нефтяной» музей превратится в лабораторию крепкого, здорового сна. Посетители в эту ночь могут прийти в музей прямо в пижаме! Они изучат техники сна, познакомятся с историей подушек, изучат культуру сна других стран, научатся делать самомассажи для расслабления. Оживающие музейные экспонаты, тематические фотозоны, мастер-классы, сделают «Ночь музеев» по-настоящему яркой и незабываемой!
Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» поддержит основную тему акции интерактивным выставочным проектом «35». Для музея 2022 год - уникальный. Год культурного наследия народов России, 35-летие… В проекте «35» сотрудники музея вместе с посетителями откроют 35 фактов-событий: как рассказывая сказки, передавать главное; слушая песни, становиться сильнее; играя, следовать главным человеческим заповедям. Музыка, мастер-классы из природных материалов, сказки в чуме – страшные и не очень, авторские стихи и уникальные фильмы ждут посетителей в музейную ночь.
Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева объединит культурное наследие разных народов. Жители и гости Нижневартовска смогут посетить выставку «Художники северной столицы – Нижневартовск», пройти квесты, познакомиться с понятием «графика», с тем, как художник создает графические произведения. Состоится мастер-класс по изготовлению оригами. Мастера восточных единоборств покажут комплекс упражнений для физического и духовного развития-Ушу. Преподаватель китайского языка проведет церемонию китайского чаепития. В заключении вечера гости посмотрят мультфильм режиссера Хаяо Миядзаки.
«Этнокультурный центр» Белоярского также присоединился к теме объединения культурного наследия народов России. В Центре будут работать выставки – стационарная экспозиция «Северная цивилизация: народ ханты», камерная выставка «25 лет природному парку «Нумто», фотовыставка «Культурное наследие Белоярского района», выставка «Вечная память землякам». Для детей организаторы подготовили игровые площадки, на которых будут представлены национальные игры народов, проживающих на территории Белоярского района. Параллельно будут работать зоны с мастер-классами в различных техниках. Объединит всё мероприятие фольклорная программа «Культурное наследие Белоярского района». В ней примут участие самодеятельные национальные коллективы и солисты, жители района, состоящие в «Реестре нематериального культурного наследия ХМАО-Югры» в разделе «Мастера фольклора».
А гостей Сургутского краеведческого музея ожидает не менее интересная программа. Увлекательные и познавательные экскурсии по выставкам «100 на 100», «Город С», «В глубь земли» тесно переплетутся с интереснейшими играми, конкурсами, презентациями культурных новинок, мастер-классами, просмотром тематического видео, выступлениями фольклорных ансамблей и множеством сюрпризов. Гостей ожидает открытие выставок «Ѣ (Ятъ)» и презентация проекта «Пространство вероятностей». Только в эту ночь сургутяне смогут посетить фондохранилища Сургутского краеведческого музея.
В этот год, в год культурного наследия, Государственный художественный музей и его филиалы подготовили обширную программу международной акции «Ночь музеев». Галерея-мастерская Геннадия Райшева даёт старт мероприятиям с работы интерактивной площадки с «говорящим» названием «Точка отсчёта». Ночь станет точкой отсчета для новой реальности, в которой мы с вами оказались. Самобытный художник Влад Алеев предложит построить эту реальность вместе. Далее гостей галереи ждут квесты, творческие мастер-классы, музыкальные номера и авторские экскурсии. Также состоится творческая встреча с М. Шишовой в рамках работы выставки «NO COMMENTS». Это своеобразная провокация автора, провокация зрителя на открытие собственных субъективных эмоций.
Исключительно положительными эмоциями будет пропитана музейная ночь в Доме-музее Владимира Игошева. Акция «Хоровод» - это общее название многосоставного действия при участии представителей национальных диаспор, включающего в себя три части. Их названия говорят за себя. «Эстафета традиций», «Парад костюмов», «Хоровод дружбы». Не обойдётся без музыкальной составляющей и в этом филиале. Теперь она тесно связана с живописью. Музей организует рок-посиделки «Митьки никого не хотят победить или Эпоха плавленых сырков». Расцвет творчества Митьков приходится на конец 80-х начало 90-х годов прошлого столетия – время исканий. Многие рок-музыканты были друзьями Митьков. Традиционные мастер-классы и экскурсии проведут в эту ночь и здесь.
Резюмируют размышления о прогрессе и взаимопонимании между народами на ночных площадках Государственного художественного музея. Здесь на мероприятии под общим названием «100 лет искусства» вспомнят жизнь в СССР. Когда солнце светило ярче и дружба была крепче. На площадке выставки «О людях искусства» пройдут творческие встречи с поэтами, журналистами и музыкантами Ханты-Мансийска. В музее в эту ночь будет очень много музыки.
Подробнее познакомиться с программой вы можете на страницах музеев на портале «Музеи Югры», сайтах и в соц. сетях учреждений.
Билеты уже в продаже!
До встречи в главную музейную ночь!