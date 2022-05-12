Акселератор туристических проектов – 2022

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Акселератор туристических проектов – 2022

На площадке РИЦ «Югра» состоялась пресс-конференция с руководителем Центра компетенций в сфере туризма Владиславой Вишневской, и в режиме онлайн из Архангельска на вопросы журналистов ответила партнёр консалтинговой группы  Biztrack Ольга Горелова. Темой обсуждения стал окружной туристический акселератор, который второй раз проводит Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа. В этом году он пройдёт с 27 мая по 13 ноября.

О событиях в мире туриндустрии в Югре рассказала Владислава Вишневская: «Туристический акселератор один из форм и мер поддержки развития туристической индустрии. Он направлен на то, что уже существующий бизнес или какие-то бизнес-планы, идеи были доведены до потенциальной продажи. То есть реальные туристы могли воспользоваться готовой качественной продукцией. ТурАкселератор достаточно интенсивная программа, где идёт совмещение теоретических занятий и практической ориентации. В 2022 году огромный блок программы будет направлен на подготовку документов для получения финансирования из различных источников. Мы привлекаем бизнес-трекеров, которые имеют в первую очередь бизнес-опыт и опыт сопровождение проектов. Обучение участников акселераторов совершенно бесплатное, они инвестируют только своё время и желание».  

Как мы узнали далее от Ольги Гореловой, акселератором  в 2022 году станет фокус образовательной программы и целого блока индивидуальных консультаций с участниками Акселератора на подготовку проектов к привлечению ресурсов и финансирования в рамках грантовых программ Ростуризма и федеральных фондов, окружных программ субсидирования и льготного кредитования. Образовательные программы интенсивно предусматривают ряд обучающих онлайн-вебинаров по изучению глобальных туристских трендов, проработке ценности и каналов продвижения турпродуктов, оценке и освоению новых рынков, актуализации бизнес-модели и инструментов роста прибыльности.

Ещё раз к сведению субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций приём заявок для участия в Акселераторе открыт с 29 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года по ссылке https://ugra-turakselerator.ru/#dates.

Тамара Мерова

 

 

 

Чт, 12/05/2022 - 17:11

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