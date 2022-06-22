Работодатели Югры могут получить финансирование на проведение мероприятий по охране труда

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Работодатели Югры могут получить финансирование на проведение мероприятий по охране труда

Работодатели, которые уделяют внимание профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний в своих трудовых коллективах, добросовестно уплачивают взносы в Фонд социального страхования РФ и не имеют задолженности могут рассчитывать на возмещение своих расходов на охрану труда. Получать такую поддержку можно ежегодно «живыми» деньгами, если своевременно предоставить необходимый пакет документов в отделение Фонда социального страхования РФ. Установочная дата, до которой можно это сделать, – 1 августа. Заявление направляется на бумажном носителе либо в форме электронного документа с использованием личного кабинета на «Едином портале государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru) путём заполнения специальной интерактивной формы.

«Мы возмещаем страхователям расходы на предупредительные меры в размере 20% от суммы страховых взносов «на травматизм», начисленных ими за предыдущий год, за вычетом расходов на страховое обеспечение. При этом объем средств может быть увеличен до 30% при условии направления страхователем дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников, которым осталось не менее пяти лет до назначения страховой пенсии по старости», – рассказал управляющий отделением Фонда по ХМАО – Югре Михаил Рыбьяков

Всего законом оговорено 14 различных мероприятий, нацеленных на профилактику несчастных случаев и снижение риска травматизма на рабочих местах, каждое из которых предприятия могут внести в план финансового обеспечения. В их числе приобретение средств индивидуальной защиты и аптечек для оказания первой медицинской помощи, проведение медосмотров, оздоровление работников предпенсионного возраста, обучение специалистов по охране труда, специальная оценка условий труда.

После их выполнения необходимо обратиться в отделение ФСС по месту регистрации с заявлением о возмещении произведенных расходов в срок не позднее 15 декабря (как показывает практика, удобнее это сделать в более ранние сроки). Принятие  решения о поддержке либо об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, в отношении заявителей, у которых сумма страховых взносов, начисленных за предшествующий год составляет до 25 000, тыс. рублей включительно, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня получения территориальным органом Фонда полного комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Отметим, в Югре за возмещением произведенных расходов на мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников в 2021 году обратилось более 1129 страхователей, объем средств возмещения составил 389,2 млн руб. В 2022 году на эти цели запланировано 424, 5 млн. руб. 

*Актуальные правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами действуют с 19 сентября 2021 года (Приказ Министерства труда и социальной защиты России от 14.07.2021 г. №467н).

ГУ - РО ФСС РФ по ХМАО - Югре

 

Пт, 13/05/2022 - 10:41

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