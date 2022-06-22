«Отыры Великой Победы» из деревни Ванзетура

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С 2018 года этнографический музей «Торум Маа» ведёт выставочный цикл «Отыры Великой Победы», в рамках которого рассказывается об одной определённой территории Югры. В этом году экспозиция посвящена деревне Ванзетур Берёзовского района. Открытие выставки под названием «Отыры Великой Победы. Ванзетур» состоялось 6 мая.
Ванзетур – посёлок в Берёзовском районе. Экспозиция построена по материалам книги Натальи Рауданен, сотрудницы Берёзовского районного краеведческого музея и Надежды Гисс, специалиста по работе с семьями Берёзовского районного комплексного центра социального обслуживания населения.
В Ханты-Мансийске на открытии выставки директор музея «Торум Маа» Людмила Алфёрова подчеркнула: «Поднятая тема для нас самая тёплая, дорогая, потому что именно в эти дни мы с особым чувством говорим слова благодарности нашим дедушкам, бабушкам, нашим тётушкам и дядюшкам, кому довелось защищать наше Отечество и сохранить для нас мирное небо. 9 мая для нас это самый главный праздничный день, который наша страна отмечает уже 77 раз ».
Из Берёзовского района на фронт ушли 4 357 человек, а вернулись лишь 1 869. Страшное известие о войне приходило из районного центра – посёлка Берёзово, её передавали на лесозаготовки, рыболовецким бригадам. Так люди узнавали, что страну настигла огромная беда. Началась массовая мобилизация призывников. В районный посёлок их привозили на пароходе, а затем везли в Омск. Из воспоминаний об отце жительницы д. Шайтанки Зои Павловны Самбиндаловой: «Когда в 1941 году провожали мужчин на войну, на берегу стоял стон и плач. Тяжёлый вздох пронёсся среди провожающих, когда теплоход вдруг накренился от того, что отъезжающие призывники скопились на одном из бортов, чтобы в последний раз помахать рукой своим близким».
На фронт уходили люди разных возрастов и призваний, рыбаки, охотники, оленеводы из народов ханты, манси, лесные ненцы, коми-зыряне, которые порой знали всего несколько русских слов, поэтому приходилось общаться жестами.
Трудно было выживать и на передовой, из воспоминаний рядового связиста 71 зенитной артиллерийской дивизии Николая Семёновича Новьюхова: «Продвигаясь впереди всех, обеспечивая связь, особенно непросто было в морозы, руки примерзают, губы в крови от прикусывания мёрзлых колючих проводов».
Душевная любовь родных и близких порой помогала солдатам вынести тяготы и выжить. В дорогу Василию Николаевичу Вадичупову жена дала мансийскую рубашку, сказав, чтобы он её носил с собой, так духи-покровители будут его оберегать. Василий Николаевич всегда верил в защиту покровителей и считал, что они действительно его уберегли, и он живым вернулся с войны.
Сотрудница музея «Торум Маа» Майя Ефимовна Макарова поделилась воспоминаниями о дедушке: «Мой дед Алексей Игнатьевич Шесталов был очень метким охотником, поэтому был в стрелковой дивизии. Воевал под Ленинградом, защищая город, был тяжело ранен. Знаем, что он попал в госпиталь блокадного Ленинграда. После того, как пошёл на поправку, вернулся в строй и на этом обрываются все наши ниточки. В «Книге памяти Берёзовского района» он числится как пропавший без вести. В нашей семье есть легенда, когда дед был призван на фронт, вместе с ним отправился воевать и наш дух-покровитель. Поэтому в детстве нам запрещалось шуметь на родовом святом месте, дабы не тревожить духа-покровителя».
Подполковник в отставке Дмитрий Васильевич Лельхов поделился воспоминаниями о своих фронтовиках, рассказал о жителях Ванзетура, о том, как жили люди в этой деревне в военное и послевоенное время, как трудились на благо скорейшей победы. Всё это он слышал от сельчан старшего поколения.
Кульминацией мероприятия стал трогательный рассказ «Детство без конфет» о жизни ванзетурской семьи фронтовика Ильи Ивановича Миляхова, написанный правнучкой героя Елизаветой Посоховой. Рассказ прочитали участники почётного караула, сотрудники музея «Торум Маа» Вячеслав Кондин и Елизавета Тасьманова. Они поведали о том, как в 1941 году Илья Иванович Миляхов, уходя на войну, в последний раз обнял свою трёхлетнюю дочку Олю, угостил карамелькой, а затем взял на руки, поднял высоко и сказал: «Когда вернусь, целый кулёк карамелек тебе привезу!» Но он не вернулся. Маленькая Оля так и не дождалась своего отца. Илья Иванович Миляхов пропал без вести в 1943 году.
После прочтения этого трогательного рассказа, участники почётного караула угостили гостей выставки карамельками из большого кулька, обещанного когда-то ушедшим на фронт Ильёй Ивановичем Миляховым своей дочери.
Выставка «Отыры Великой Победы. Ванзетур» продолжит свою работу до 22 июня 2022 года.
Оксана Албина