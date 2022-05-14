Югорчанам напоминают о необходимости ревакцинироваться от ковида

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Югорчанам напоминают о необходимости ревакцинироваться от ковида

Уровень нейтрализующих антител против коронавируса со временем снижается, для обеспечения надежной защиты от болезни необходима ревакцинация. 

«Ревакцинацию от коронавируса рекомендовано проводить спустя 6 месяцев после первой прививки или перенесённой болезни. При этом наличие антител в организме здесь никакой роли не играет», — уверяют ведущие специалисты здравоохранения России.

Отметим, что ревакцинироваться можно первым компонентом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). При этом ревакцинация считается завершенной, а код на Госуслугах обновляется автоматически.

Напомним, что прививку нельзя ставить тем, у кого присутствуют симптомы простудных, инфекционных заболеваний. За 3 дня до вакцинации и 3 дня после нее не рекомендуется употреблять алкоголь, что может сказаться на формировании иммунитета.

Специалисты советуют не рисковать, думая, что перенесенная болезнь сформирует иммунитет.

«Ревакцинация необходима. По результатам проведенных исследований как в нашей стране, так и за рубежом известно, что через шесть месяцев после вакцинации или перенесенного заболевания уровень антител довольно быстро снижается до значений, которые уже не обеспечивают надежной защиты», — пояснила заведующая терапевтическим отделением № 1 нефтеюганской поликлиники Наталья Калиняк.

Ранее мы писали, что В Югре уровень коллективного иммунитета от коронавируса на 1,5% ниже, чем в среднем по России.

Новости Югры

Сб, 14/05/2022 - 13:30

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