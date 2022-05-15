В Югре будут выпускать сухие строительные смеси

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В Югре будут выпускать сухие строительные смеси

Компания «ЮграАртСтрой» планирует открытие производства сухих строительных материалов. Как пояснили в организации они не будут уступать зарубежным аналогам и значительно превосходить их по показателю «цена-качество».

Малый бизнес Югры активно включился в работу по импортозамещению. На онлайн-встрече губернатора региона Натальи Комаровой с жителями Когалыма, представили планы компании «ЮграАртСтрой» по работе в данном направлении.

«Мы планируем открыть завод при поддержке фонда развития Югры и ввести производство гипсовой штукатурки. До конца месяца подадим заявку на разработку проекта. Если все пойдет гладко, во второй половине осени удастся открыть производство. В год завод сможет обеспечивать данным материалом до 500 тысяч квадратных метров строящегося жилья. А чтобы укомплектовать штукатуркой девятиэтажный дом на четыре подъезда, нам понадобится три дня. В дальнейшем планируем открыть до восьми линий разной продукции для строительства», — поделился планами генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ЮграАртСтрой» Алексей Леонов.

Наталья Комарова поручила ответственным ведомствам отработать этот вопрос с Фондом развития Югры.

Ранее UGRA-NEWS.ru сообщал, что компания из Ханты-Мансийска нарастит объемы производства цементных систем. 

Новости Югры

Вс, 15/05/2022 - 16:29

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