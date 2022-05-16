Специалисты детской окружной больницы приняли участие в региональном чемпионате «Абилимпикс»

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Специалисты детской окружной больницы приняли участие в региональном чемпионате «Абилимпикс»

«Абилимпикс» — это международное некоммерческое движение для людей с ограниченными возможностями. Зародилось в 1971 году в Японии, где и провели первый конкурс профессионального мастерства среди работающих инвалидов. В этом году площадкой проведения мероприятия стал Нижневартовский социально-гуманитарный колледж. Помимо конкурсов, в рамках деловой программы участники чемпионата обсудили организацию инклюзивной среды в Нижневартовске. В частности — дистанционное обучение инвалидов, доступность спортивных мероприятий, медицинской помощи.

Наталья Анисимова, исполняющая обязанности старшей медсестры детской окружной больницы, рассказала о том, как организована медицинская помощь детям-инвалидам на базе учреждения: «Ежегодно в клинике проходят лечение около двух тысяч детей-инвалидов. Многие из них находятся в учреждении длительное время, поэтому для них организовано специальное дистанционное обучение. Также в учреждении реализована программа «Доступная среда», оборудованы лестницы и места общего пользования с учетом потребностей особенных детей». 

На базе детской больницы работает бригада выездной паллиативной помощи семьям с неизлечимо больными детьми. Специалисты наблюдают своих подопечных на дому, обучают родителей правилам ухода за ребенком, сопровождают в социальные и медицинские учреждения, оказывают психологическую помощь. За прошлый год совершено более двух тысяч выездов в семьи. Ежемесячно проводятся встречи с благотворительными фондами, волонтерами для организации совместных праздников для таких детей.

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Пнд, 16/05/2022 - 11:15

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