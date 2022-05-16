Воспитанники подшефного Росгвардии патриотического клуба «Юный спецназовец» присоединились ко всероссийской акции «Письмо солдату» в Югре

  • Русский
Воспитанники подшефного Росгвардии патриотического клуба «Юный спецназовец» присоединились ко всероссийской акции «Письмо солдату» в Югре

В Нижневартовске воспитанники военно-спортивного патриотического клуба «Юный спецназовец», подшефного Управлению Росгвардии по ХМАО – Югре, присоединились ко всероссийской акции «Письмо солдату», организованной в поддержку военнослужащих и сотрудников, участвующих в специальной операции по защите Донбасса.

В своих письмах ребята выразили слова поддержки росгвардейцам, находящимся на передовой борьбы с нацистским режимом, а также уверенность в том, что на землю Донецкой и Луганской народных республик придет долгожданный мир.

«Сегодня как и много лет назад, русский народ един в борьбе за мир без нацизма, лицемерия и несправедливости», – подчеркнул начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.

Теплые, трогательные письма юных югорчан в ближайшее время доставят военнослужащим и сотрудникам ведомства в районы выполнения служебно-боевых задач.

Артем Енов

Пнд, 16/05/2022 - 12:16

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.