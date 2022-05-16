Воспитанники подшефного Росгвардии патриотического клуба «Юный спецназовец» присоединились ко всероссийской акции «Письмо солдату» в Югре

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В Нижневартовске воспитанники военно-спортивного патриотического клуба «Юный спецназовец», подшефного Управлению Росгвардии по ХМАО – Югре, присоединились ко всероссийской акции «Письмо солдату», организованной в поддержку военнослужащих и сотрудников, участвующих в специальной операции по защите Донбасса.
В своих письмах ребята выразили слова поддержки росгвардейцам, находящимся на передовой борьбы с нацистским режимом, а также уверенность в том, что на землю Донецкой и Луганской народных республик придет долгожданный мир.
«Сегодня как и много лет назад, русский народ един в борьбе за мир без нацизма, лицемерия и несправедливости», – подчеркнул начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Теплые, трогательные письма юных югорчан в ближайшее время доставят военнослужащим и сотрудникам ведомства в районы выполнения служебно-боевых задач.
Артем Енов