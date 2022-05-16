Продолжается приём заявок на конкурс по предоставлению грантов на реализацию проектов по заготовке и переработке дикоросов

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Продолжается приём заявок на конкурс по предоставлению грантов на реализацию проектов по заготовке и переработке дикоросов

Департамент промышленности Югры объявил конкурс на отбор получателей средств из бюджета автономного округа для предоставления грантов в форме субсидии на реализацию проектов по заготовке и переработке дикоросов.

Срок приема заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 5 мая по 3 июня 2022 года включительно.

Условия и правила предоставления субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий урегулированы приложением 7 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 года № 637-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» (далее-Порядок).

Документы (копии документов) получатель средств из бюджета автономного округа представляет в Департамент по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 64, сформированными в 1 прошнурованный и пронумерованный комплект, непосредственно, почтовым отправлением.

Контактное лицо: Кротова Галина Гильмановна, главный специалист-эксперт отдела развития агропромышленного комплекса Управления агропромышленного комплекса Департамента, телефон: 8(3467) 35-34-04, доб.3830, e-mail: KrotovaGG@admhmao.ru.

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Пнд, 16/05/2022 - 17:26

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