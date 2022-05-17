Татьяна Фоминых, актриса «Театра обско-угорских народов – Солнце», приглашена к участию в Международной летней театральной школе

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Татьяна Фоминых, актриса «Театра обско-угорских народов – Солнце», приглашена к участию в Международной летней театральной школе

В июне 2022 Союз театральных деятелей Российской Федерации проводит юбилейную XV Международную летнюю театральную школу (далее – Школа) для молодых профессиональных актеров. Этот масштабный образовательный проект в сфере театрального искусства не имеет аналогов в нашей стране, а также за ее пределами.

В работе Школы за годы ее существования приняли участие более 1000 молодых актеров из 60 стран и более 100 российских городов. В этом году на открытый конкурс были присланы более 1500 заявок. В итоге 95 молодых актеров из 15 стран мира станут участниками Школы Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Из города Ханты-Мансийска в Школе примет участие талантливая актриса «Театра обско-угорских народов – Солнце» Татьяна Фоминых, играющая в таких спектаклях, как «Великая», «Я – Человек», «Ими-Хиты», «Запретный лес».

Подробнее о Школе.

depcultura.admhmao.ru

Втр, 17/05/2022 - 11:01

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