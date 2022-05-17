В этнокультурно-образовательном центре прошла эстафета памяти

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13 мая в детском этнокультурно-образовательном центре города Ханты-Мансийска состоялось мероприятие, посвящённое Великой Отечественной войне. В этот день прошла эстафета памяти, люди старшего поколения передали молодым портреты своих родных и близких людей, делились воспоминаниями о героях войны, исполняли стихи и песни.
В годы Великой Отечественной войны из Ханты-Мансийского автономного округа на фронт ушли более 17 тысяч солдат, среди них около 500 – представители коренных малочисленных народов Севера.
На мероприятии студентка Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа Светлана Колова прочла стихотворение Андрея Тарханова «Вечный бой», посвящённое отцу поэта – Семёну Прокопьевичу Тарханову. Рассказала Светлана и о своих героях-прадедах. Прадедушка Алексей Фёдорович Колов был сержантом, вернулся на родину в декабре 1946 года. Награждён Орденами Отечественной войны I и II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Алексей Фёдорович с супругой воспитали 2 сыновей и 2 дочерей, в настоящее время внуки и правнуки проживают в Ханты-Мансийске.
Второй прадед – Павел Михайлович Нежданов был лейтенантом, призывался из Ханты-Мансийска в июле 1941 года, домой вернулся в декабре 1946 года в звании командира. Имеет много наград, в т.ч. медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орден Красной Звезды, медаль «За оборону Ленинграда».
О герое своей семьи рассказали Раиса Мартыновна Гаврильчик и Алина Норова. Свой рассказ они начали с того, что спустя 66 лет после Великой Победы в Нарьян-Маре был открыт бронзовый памятник оленно-транспортным батальонам 1941-1945 годов. Дед Раисы Мартыновны – Илья Васильевич Анямов был оленеводом и охотником, как труженик тыла награждён медалями. Она рассказывает: «Однажды дедушка тихо спросил моего брата Бориса: «Внучок, ты слышал, как олени плачут?» Борис покачал головой и сказал: «Нет, не слышал, дедушка, но я видел, как они плачут!» И брат тихо дополнил: «Помню, дедушка, когда мы каслали в горах, волки задрали несколько оленей и оленёнка. Так вот важенка, которая защищала оленёнка, с раненой шеей стояла и у неё из глаз текли слезы….». Дедушка погладил внука и сказал: «Олени, как оленеводы-манси, очень молчаливые, им тяжело, больно, но они молчат…».
Хантыйская поэтесса Мария Кузьминична Волдина поделилась своими воспоминаниями. Когда началась война, ей было 4 года: «Тогда я была ещё маленькой, и для меня было не понятно, почему взрослые плачут. Когда начала учиться в школе и уже понимала, что это было страшное военное время. Люди делились маленькими кусочками хлеба, заботились друг о друге».
Василий Вахрушев рассказал о своей прабабушке Матрёне Панкратьевне Вахрушевой. В годы войны студентка Ленинградского педагогического института, помогала медицинскому персоналу в госпитале. Была награждена медалями.
В завершении передачи эстафеты памяти участники почтили минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны, затем исполнили песни «Последний бой» и «Три танкиста».
Директор детского этнокультурно-образовательного центра Ирина Кибкало горячо поблагодарила участников мероприятия и вручила дипломы.
Оксана Албина