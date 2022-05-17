В Югре проходят мероприятия в рамках Дня детского телефона доверия

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Международный День детского телефона доверия уже традиционно отмечается 17 мая. Данная инициатива Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поддерживается большинством субъектов Российской Федерации.
Целью мероприятия является содействие укреплению института семьи, мотивирование детей, подростков, родителей или лиц их заменяющих и специалистов, работающих с проблемами детства, обращаться за помощью в трудных жизненных ситуациях.
Уже 12 лет в России работает служба экстренной психологической помощи для детей и подростков. Большая часть звонков от детей касается вопросов взаимоотношений со сверстниками и родителями, а от взрослых – профилактики кризисных явлений у подростков и восстановлению детско-родительских отношений.
Детский телефон доверия – круглосуточная служба. Как отмечают консультанты, важно снять тяжесть стресса здесь и сейчас, защитить человека на другом конце провода от совершения необдуманных поступков.
Девиз этого года является «Если надо – помощь рядом!».
Региональной интернет-площадкой на территории ХМАО – Югры является интернет-страница в социальной сети «ВКонтакте» «Детский Телефон Доверия Югры».
В этом году проходят такие мероприятия, как онлайн викторина о Детском телефоне доверия «Знаете ли вы что?», работа творческой лаборатории «Детский телефон доверия и я».
На сайте www.telefon-doveria.ru проходит профориентационное тестирование подростков: «Не знаю, чего хочу».
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