Югорчане могут стать участниками «ТопБЛОГ»

- Русский
Президентская платформа «Россия – страна возможностей» реализует второй сезон проекта «ТопБЛОГ» для лиц старше 14 лет.
Проект предполагает прохождение обучения по актуальным тематикам для эффективного ведения страниц в социальных сетях и коллаборации с социальными медиа, а также предусматривает наставничество успешных блогеров, продюсирование и продвижение аккаунтов.
В новом сезоне ключевой акцент проекта сделан на обучении ведению блогов в российских социальных медиа: «ВКонтакте», «Telegram», «Одноклассники», «Яндекс.Дзен», «RUTUBE», «Yappy». В дополнение к шести основным трекам предусмотрены три направления: «Про образование», «Школьный паблик», «Про управление».
Информация и положение о проекте размещены на официальном сайте: https://topblog.rsv.ru.
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры