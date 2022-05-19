Югорчане могут стать участниками «ТопБЛОГ»

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Югорчане могут стать участниками «ТопБЛОГ»

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» реализует второй сезон проекта «ТопБЛОГ» для лиц старше 14 лет.

Проект предполагает прохождение обучения по актуальным тематикам для эффективного ведения страниц в социальных сетях и коллаборации с социальными медиа, а также предусматривает наставничество успешных блогеров, продюсирование и продвижение аккаунтов.

В новом сезоне ключевой акцент проекта сделан на обучении ведению блогов в российских социальных медиа: «ВКонтакте», «Telegram», «Одноклассники», «Яндекс.Дзен», «RUTUBE», «Yappy». В дополнение к шести основным трекам предусмотрены три направления: «Про образование», «Школьный паблик», «Про управление».

Информация и положение о проекте размещены на официальном сайте: https://topblog.rsv.ru

Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры

Ср, 18/05/2022 - 10:45

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