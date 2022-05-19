Югра находится в зеленой зоне по достижению показателей региональных проектов

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Исполнение нацпроектов и региональных проектов рассмотрели в ходе заседания проектного комитета автономного округа, прошедшего под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.
Как отметила глава региона, прогноз исполнения показателей региональных проектов во втором квартале - в зеленой зоне. «Кассовое исполнение, достижение контрольных точек всех 50 региональных проектов, входящие в национальные проекты, 12 из 14 проектов, открытых по инициативе автономного округа, – в зелёной зоне», - рассказала губернатор.
Члены проектного комитета рассмотрели ход реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «На сегодняшний день установленные региональным проектом целевые показатели достигнуты в полном объеме. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 248 938 человек при плановом значении на 2022 год в 230 800 человек. Количество самозанятых граждан – 48 338 человек, плановое значение на 2022 год - 16 917 человек», - отметила губернатор.
Как сообщил заместитель директора департамента экономического развития автономного округа Владимир Утбанов, в Югре также отмечается положительная динамика по вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 18% - до 12 898.
«По результатам проведенных встреч, круглых столов и, принимая во внимание исследования Центра управления регионом, определены наиболее эффективные и востребованные меры поддержки бизнеса в условиях санкционного давления. Это установление пониженной ставки в размере 4% по упрощенной системе налогообложения, предоставление финансовой поддержки в форме займов, продление льготы на 2022 год по освобождению от уплаты налогов на имущество, предоставление в аренду субъектам МСП для осуществления социально значимой деятельности при условии снижения арендной платы не менее чем на 50%», - рассказал Владимир Утбанов.
В рамках реализации мер поддержки в форме займов самозанятым гражданам предоставлена помощь в размере 4 млн рублей начинающим предпринимателям – 17,6 млн рублей, субъектам МСП – 278 млн рублей. Объем гарантийной поддержки составил 490,5 млн рублей, что позволило предпринимателям привлечь 846,3 млн рублей.
«Я воспользовалась грантом для социальных предприятий. Для меня это было очень своевременно, даже необходимо. Занимаюсь оказанием социальных услуг населению (на дому, стационарное обслуживание). Важный шаг для развития – предоставление социально-медицинских услуг, планирую реализовать с помощью гранта», - рассказала индивидуальный предприниматель из Советского Татьяна Байкарова.
«В условиях внешнего санкционного давления важно сохранить положительную динамику», - подчеркнула в завершение заседания проектного комитета Наталья Комарова.
Информация Департамента общественных, внешних связей и молодежи Югры