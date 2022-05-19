19 мая 2022 года в автономном округе начинается проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9)

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19 мая 2022 года в автономном округе начинается проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9)

19 мая 2022 года в автономном округе начинается проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9). 
Начало экзаменационного периода открывают экзаменационные дни по иностранному языку, участие в котором примут свыше 1400 человек.
Для проведения экзаменов предусмотрены основные сроки: с 19 мая по 22 июня 2022 года. Организован 201 пункт проведения экзаменов.

Для обучающихся, которые не смогут принять участие в экзаменах по уважительным причинам или получат в основной срок неудовлетворительный результат не более чем по двум учебным предметам, предусмотрены резервные сроки для сдачи экзаменов: с 4 по 9 июля 2022 года.

В ГИА-9 принимают участие свыше 19 тысяч выпускников 9-х классов образовательных организаций автономного округа.

К проведению экзаменов будет привлечено более 8600 специалистов образовательных организаций.

В 13 муниципальных образованиях автономного округа экзамены по учебным предметам «русский язык», «математика», «обществознание» будут проведены в течение двух дней.

Наиболее предпочитаемые для сдачи учебные предметы по выбору:

Обществознание – выбрало более 11100 обучающихся;

Информатика и ИКТ – выбрало более 8600 обучающихся;

География – выбрало около 7300 обучающихся.

depobr.admhmao.ru

Ср, 18/05/2022 - 11:13

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