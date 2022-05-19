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19 мая 2022 года в автономном округе начинается проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9).
Начало экзаменационного периода открывают экзаменационные дни по иностранному языку, участие в котором примут свыше 1400 человек.
Для проведения экзаменов предусмотрены основные сроки: с 19 мая по 22 июня 2022 года. Организован 201 пункт проведения экзаменов.
Для обучающихся, которые не смогут принять участие в экзаменах по уважительным причинам или получат в основной срок неудовлетворительный результат не более чем по двум учебным предметам, предусмотрены резервные сроки для сдачи экзаменов: с 4 по 9 июля 2022 года.
В ГИА-9 принимают участие свыше 19 тысяч выпускников 9-х классов образовательных организаций автономного округа.
К проведению экзаменов будет привлечено более 8600 специалистов образовательных организаций.
В 13 муниципальных образованиях автономного округа экзамены по учебным предметам «русский язык», «математика», «обществознание» будут проведены в течение двух дней.
Наиболее предпочитаемые для сдачи учебные предметы по выбору:
Обществознание – выбрало более 11100 обучающихся;
Информатика и ИКТ – выбрало более 8600 обучающихся;
География – выбрало около 7300 обучающихся.