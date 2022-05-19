В Югре планируется охватить организованным отдыхом более 40 000 детей

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Заседание регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики автономного округа в условиях внешнего санкционного давления, предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Югры провела губернатор Наталья Комарова.
Глава региона отметила, что в соответствии с распоряжением правительства РФ от 11 мая 2022 года ещё более 10,7 млрд рублей будет направлено на страховые выплаты медицинским работникам, которые помогают больным с коронавирусной инфекцией. «Право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой помощи. Новый транш из резервного фонда позволит в полном объёме обеспечить финансирование этой меры поддержки до конца II квартала 2022 года», - отметила Наталья Комарова.
Наталья Комарова напомнила, что в соответствии с постановлением губернатора организациям, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям рекомендовано предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от коронавирусной инфекции, дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы, дополнительные дни отпуска либо два дополнительных дня отдыха с сохранением заработной платы с возможностью их присоединения к отпуску.
Говоря об эпидемиологической ситуации по коронавирусу, глава региона привела статистику. По данным Роспотребнадзора и департамента здравоохранения, в автономном округе 210 229 заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, выздоровевших - 207 170 человек (+23 за сутки), погибли - 2 542 человека (за сутки погибших нет). «На реанимационных койках с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 10 человек, из них 5 - на аппаратной поддержке. Коэффициент распространения инфекции сегодня - 1,44. Показатель охвата тестированием населения – 323,8. Наличие свободного коечного фонда с учетом коек, запланированных к развертыванию – 72 (8,6%)», - озвучила цифры Наталья Комарова.
В автономном округе продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции. По оперативным данным Депздрава Югры, за весь период в округ поступили 1 299 529 комплектов вакцин против коронавирусной инфекции. На 17 мая 2022 года привиты первым компонентом вакцины 88,2 % от числа граждан автономного округа, которые при желании могут сделать прививку. Завершили вакцинацию 50,9% от этого же числа граждан. Ревакцинированы – 41% от числа подлежащих ревакцинации (+ 6 763 человека за предыдущую неделю).
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева обозначила, что в автономном округе продолжит действовать масочный режим. «Эпидемиологи считают, что сейчас есть все признаки завершения фазы резервации эпидемического процесса коронавирусной инфекции, после чего возможен активный рост заболеваемости. На этом фоне, при том, что не отменен масочный режим на федеральном уровне, считаем, что необходимо воздержаться от отмены масочного режима в Югре», – подчеркнула она.
Руководитель ЦУР Валентина Колпакова сообщила, что с 10 по 15 мая 2022 года на «тепловой» карте Центра управления регионом зафиксировано 121 сообщение по теме «Коронавирус», что меньше на 12% в сравнении с прошлым периодом. В основном, посредством платформы обратной связи югорчане записываются на вакцинацию и ревакцинацию. В соцсетях граждане задают вопросы, касающиеся действующих коронавирусных ограничений, вакцинации. «90% югорчан остались удовлетворены предоставленными ответами. Среднее ожидание ответа специалистов составило 1 час 3 минуты», - отметила Валентина Колпакова.
О летней оздоровительной кампании рассказал директор департамента образования и науки автономного округа Алексей Дренин. По его словам, в регионе планируется охватить организованным отдыхом более 40 000 юных югорчан. В реестре уже зарегистрировано 548 организаций, которые будут оказывать услуги оздоровления и отдыха на территории Югры, в том числе в загородных стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием детей. «На 16 мая, по данным состоявшихся конкурсных процедур, за пределы автономного округа на отдых и оздоровление поедут 6 780 детей. Из них 4 600 отдохнут на территориях Тюменской, Свердловской области, а также республик Башкортостан и Татарстан», - рассказал Алексей Дренин.
Информация Департамента общественных, внешних связей и молодежи Югры