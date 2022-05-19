Большой Open Day: Югорский кинопрокат готовится к юбилею

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Большой Open Day: Югорский кинопрокат готовится к юбилею

24 мая одному из старейших учреждений культуры автономного округа - Югорскому кинопрокату исполняется 90 лет. 

 Программа по случаю торжества запланирована большая. Она начнётся с чествования ветеранов отрасли и сотрудников учреждения. 

Ровно в полдень Югорский кинопрокат откроет свои двери для зрителей. 

Только 1 день любой сеанс в Киноцентре можно будет посмотреть бесплатно.

«Стражи терракоты», «Мы монстры 2», «Тайна парка развлечений», «Родители строгого режима», «Папы», «Моя ужасная сестра», «Африка» ... Вход свободный!

Приходите разделить с ними этот большой праздник! Познакомьтесь с историей Югорского кинопроката и его людьми! Посетите фотовыставку-хронику и окунитесь в волшебный мир кинематографа.

Расписание сеансов на сайте kinocentr86.ru

Дополнительная информация по телефонам:

+7(3467) 32-14-22; +7(3467) 32-14-22

kinocentr86.ru

Чт, 19/05/2022 - 11:37

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