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1 июня в 17.00 в Галерее-мастерской художника Г. С. Райшева в рамках проекта «Геннадий Райшев: Диалоги» и культурно-просветительского проекта «Музейная резиденция АртПроСвет» состоится открытие выставки Ивана Демьяненко «Белый шум».
Культурно-просветительский проект «АртПроСвет» направлен на создание условий для реализации творческих проектов молодых художников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Иван Демьяненко – член Творческого Союза художников России, член Союза дизайнеров России, дипломант окружных, региональных и международных выставок. Творческий дебют художника состоялся еще в 2000 году, и уже тогда его работы были отмечены дипломом лауреата Международного конкурса графики «Диалог» (Иерусалим, Израиль).
С 2010 года художник живет в Нижневартовске и успешно сочетает творческую деятельность с педагогической: он является старшим преподавателем кафедры архитектуры, дизайна и декоративного искусства факультета искусств и дизайна Нижневартовского государственного гуманитарного университета.
Художник постоянно экспериментирует. В экспозицию выставки вошли графика, экспериментальные живопись, инсталляции и видео-арт. Геометрия, поиски новых форм и текстур, соединение текста, графики и коллажа – все это можно найти в его работах. Особое внимание уделяется белому шуму, имеющему равную интенсивность на всех частотах. При этом в основе абстракций Ивана, как объектов, так и видео-арта, часто лежат наблюдения и впечатления от природы его родины, Югры.
В рамках открытия выставки запланирована творческая встреча с художником, авторская экскурсия.
Выставка «Белый шум» продолжит свою работу до 7 августа 2022 года.
Возрастные ограничения: 6+
Марина Логинова, старший научный сотрудник филиала «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева»