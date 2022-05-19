Руководитель югорского управления Росгвардии принял участие во встрече с известным хантыйским писателем

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Руководитель югорского управления Росгвардии принял участие во встрече с известным хантыйским писателем

В Доме правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прошла встреча начальника территориального управления Росгвардии полковника полиции Евгения Симакова и заместителя Председателя
Думы – председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, известного хантыйского писателя Еремея Айпина.

Участники встречи обсудили вопросы нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, привития чувства любви к родному краю, а также укрепление социокультурного потенциала военнослужащих и сотрудников ведомства.

«За свою многовековую историю Югра стала малой родиной для представителей многих национальностей. Одна из наших совместных задач сегодня – укрепление межнационального мира и согласия в регионе, формирование у молодежи уважительного отношения к старшему поколению и любви к югорской земле», – подчеркнул полковник полиции Евгений Симаков.

В конце встречи в знак признательности и глубокого уважения Еремей Айпин вручил полковнику полиции Евгению Симакову пять томов своих рассказов и повестей для библиотечного фонда Управления Росгвардии по ХМАО – Югре.

Из книг хантыйского писателя каждый из нас узнает что-то новое о традициях, быте и обычаях коренных малочисленных народов Севера.

Еремей Айпин выпустил более 20 книг, которые переведены на множество языков мира.

 

Артем Енов

Чт, 19/05/2022 - 11:58

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