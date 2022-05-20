Ведущие реабилитологи России побывали в Сургутской травмбольнице с насыщенной образовательной программой

- Русский
В российской системе здравоохранения набирает обороты реформа медицинской реабилитации. В Сургутской травмбольнице стремятся как можно быстрее модернизировать эту службу. Чтобы провести эту работу максимально оперативно и качественно, реабилитологи перенимают уже имеющийся в стране передовой опыт, посещая ведущие клиники и приглашая к себе авторитетных специалистов. На этот раз здесь принимали врачей-учёных из северной столицы. С четырехдневным практическим образовательным курсом в травматологическую больницу приехали доцент, профессор Санкт-Петербургского первого медицинского и медико-социального института Мария Мальцева и доктор медицинских наук, доцент кафедры физических методов лечения и спортивной медицины первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова Алексей Шмонин. Совместная работа включала мастер-классы, разборы клинических случаев и работу с пациентами.
Благодаря современным технологиям и высокому уровню врачей в наше время люди чаще выживают после тяжелых травм и инсультов. Однако последствия остаются — на время или навсегда такие пациенты становятся маломобильными, с ограниченными физическими возможностями. Сегодня система реабилитации нацелена на то, чтобы вернуть им качество и радость жизни.
«Новая реабилитация — это реабилитация с биопсихосоциальным подходом. В системе должно стать больше психологов и логопедов. Также необходимы эрготерапевты. Эти специалисты в медицинском аспекте рассматривают деятельность человека. Главная реабилитационная технология для эрготерапевта — это желание самого человека что-то делать: вернуться в свою профессию, ездить на рыбалку, заниматься воспитанием детей или внуков. Обычные сферы нашей деятельности становятся медицинской технологией в руках эрготерапевта. Потому что, когда мы что-то делаем, мы принимаем определённые позы, определённым образом переключаем наши интеллектуальные функции, используем наши сенсорные системы. И всё это можно рассчитать так, чтобы в процессе выполнения обычного дела человек получал реабилитационную тренировку, чтобы это было безопасно и возвращало его функциональное здоровье. «Эрготерапевт не лечит ноги или спину, он учит жить дальше — водить машину, готовить еду, ходить на работу, делать уроки», — объясняет Мария Мальцева.
По новым требованиям, работать над восстановлением пациентов специалисты будут, в том числе, в составе мультидисциплинарных бригад. Эффективность такой организационной формы доказана ведущими российскими реабилитационными клиниками.
«В мультидисциплинарные бригады будут включены врач физической реабилитационной медицины и реабилитационная медсестра, эрготерапевт, физический терапевт (он занимается восстановлением движения в контексте тех навыков, которые понадобятся человеку в дальнейшем по роду деятельности), медицинский логопед, который сначала научит глотать, а затем разговаривать. Не обойтись и без реабилитационного психолога, ведь человеку необходимо помочь преодолеть сложности болезни и инвалидности. «Каждый по своему профилю, но единой командой, специалисты будут работать над достижением цели — восстановлением физических, ментальных, когнитивных функций пациента и его дальнейшей интеграции в общество», — говорит Алексей Шмонин.
Специалисты федерального уровня оценили оснащение реабилитационной службы Сургутской травмбольницы и отметили искреннюю заинтересованность медицинского персонала в её развитии. По мнению гостей из Санкт-Петербурга, при внимании властей и активном участии организаторов здравоохранения реабилитация в Югре может выйти на новый качественный уровень уже в ближайшие 2-3 года.
Информация на официальном сайте https://dzhmao.ru/ или официальных профилях в социальных сетях: