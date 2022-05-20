Сборник стихов Аллы Иштимировой-Посоховой «В языках огня» стал победителем в номинации «Лучшая книга на языках коренных народов Югры»

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Об этом стало известно во время торжественного закрытия X региональной книжной выставки «Югорика», которая в течение двух дней 17-18 мая проходила в Ханты-Мансийске в Государственной библиотеке Югры. В рамках этой выставки состоялся конкурс «Югорская книга – 2022».
Необходимо отметить, что в этом году в X региональной книжной выставке приняли участие 43 издающие организации и 18 частных лиц. Лидерами по количеству представленных книг стали Югорский государственный университет и Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок. Всего же на выставке было представлено 174 издания.
В региональном конкурсе «Югорская книга – 2022» приняло участие 61 издание, 29 организаций и 15 авторов. Все они были представлены в шести номинациях: лучшая общественно-политическая книга; лучшая книга на языках коренных малочисленных народов Севера; лучшая книга для детей и юношества; лучшая научная книга; лучшая художественная книга; лучшее учебно-методическое издание.
Член правления Ассоциации книгоиздателей России, председатель жюри регионального конкурса «Югорская книга – 2022» Сергей Семаков в своей речи отметил:
– Мы, члены жюри, рассматривали книги по пяти критериям: новизна издания, качество библиографического описания, качество текста и редактирование, вёрстка и дизайн, а также печать. Хочется отметить высокий уровень изданий на территории Югры.
Победителем конкурса «Югорская книга – 2022» признана книга «По дороге на стойбище» этнографического музея под открытым небом «Торум Маа».
В номинации «Лучшая общественно-политическая книга» победителем стало издание «Атлас нефти: очерки о нефтегазовой отрасли России». «Лучшей художественной книгой» члены жюри признали сборник югорского писателя В.Л. Михайловского «Всё не так». В номинации «Лучшая книга для детей и юношества» выбор пал на издание «По дороге на стойбище: сказочное путешествие по экспозиции этнографического музея под открытым небом «Торум Маа». «Лучшей научной книгой» члены жюри единогласно признали монографию профессора А.Н. Семёнова «Концептосфера лирики Андрея Тарханова». «Лучшим учебно-методическим изданием» стало издание «Как слово наше отзовётся».
Онлайн-голосованием была определена «Самая популярная книга» – ею стала книга «История города Нягани».
В рамках X региональной книжной выставки «Югорика» в течение двух дней состоялись презентации изданий, творческие встречи с писателями. Во время профессиональных диалогов участники рассмотрели в исторической ретроспективе состояние и проблемы книгоиздания и формирование коллекций обязательных изданий на языках коренных малочисленных народов Югры.
В первый день сразу же после открытия выставки в онлайн-режиме состоялась творческая встреча с писателем Павлом Черкашиным. Он рассказал, что вот уже в течение 30 лет, кроме основной писательской деятельности, занимается и переводами произведений с разных языков. Первый свой перевод с латинского языка Павел Рудольфович осуществил в студенчестве. Сегодня он прочёл свой авторский перевод стихотворения немецкого философа и поэта Германа Гессе «Книга». Павел Рудольфович родом из села Мужи Шурышкарского района, рос среди ханты и коми-зырян, поэтому в своей жизни занимался литературным переводом и произведений с языков этих народов.
Также в этот день состоялась презентация пятитомного издания хантыйского писателя Еремея Айпина.
В эти дни презентовали первый том «Очерки истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Учёный-историк Михаил Ершов отметил, что более 10 лет собиралась информация для данного тома, далее привёл интересные факты: «Том увесистый – вес составляет 4 килограмма 400 грамм, в общем объёме 609 страниц, что составляет сто печатных листов».
Ответственный редактор издания, доктор исторических наук, профессор Рудольф Пихоя отметил: «Всё-таки первое упоминание о Югре в русских летописях датируется концом 11 века в памятнике древнерусской литературы «Поучение Владимира Мономаха детям», отсюда и следует вести летоисчисление. Хочется отметить две линии этого издания: первая линия – тема взаимопроникновение культуры коренных жителей с культурой других народов. Вторая линия – элементы экологической истории края. Хочется отметить высокую школу уральских историков, которые работают над этим изданием».
В эти же дни гости фестиваля познакомились со сборником «На свадьбе и после неё» историка-краеведа, члена Союза писателей России, ведущего научного сотрудника музея «Торум Маа» Якова Яковлева.
В самом начале презентации директор музея «Торум Маа» Людмила Алфёрова рассказала, что этот сборник вышел в виде двухтомника: первый том «На столе и вокруг него», а второй том «На свадьбе и после неё». Второй том посвящен свадебным обрядам, в нём содержатся и иллюстрации, датированные XVIII–XXI веками, из фондов сибирских музеев и частных собраний.
На презентации была в основном молодёжь, которая только стоит на пороге создания семьи, поэтому они с интересом слушали и задавали вопросы. Носитель культуры северных ханты, известная мастерица Зоя Лозямова во время презентации исполнила песню судьбы одной из женщин Казыма, в которой рассказывается о том, как же ценны семейные узы для человека, как в будущем дети прославляют родителей теми знаниями, умениями и навыками, которые были получены в семье.
Автор сборника «На свадьбе и после неё» Яков Яковлев рассказал: «На самом деле в этой жизни три главных составляющих для человека: питание, семейные узы и продолжение рода – дети, именно поэтому сейчас я работаю над третьей книгой, в которой будет рассказываться об особенностях воспитания детей в семьях обских угров».
С книгами можно ознакомиться на сайте музея «Торум Маа».
Во время закрытия X региональной выставки «Югорика» члены жюри регионального конкурса «Югорская книга – 2022» отметили, что Югра по прежнему остаётся одним из самых читающих регионов страны и здесь до сих пор сохраняется высокий уровень книгоиздания.
Людмила Гурьева