XIX Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» пройдёт в Югре с 21 мая по 10 июня

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Как сообщил исполняющий обязанности руководителя службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды Алексей Ковалевский, широкомасштабные мероприятия пройдут под девизом "Стабильный климат - здоровая планета». Темой акции «Изменение климата - вызов XXI века" определились в соответствии с международной климатической ситуации. А партнёрами акции выступили нефтяные компании «Роснефть» в лице дочерней компании «Самотлорнефтегаз» и компания «Салым Петролеум Девелопмент».
Экологический проект «Спасти и сохранить» проходит в Югре с 2003 года под эгидой Международной организации «Северный форум» и Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В этом году в рамках экологической акции Правительством Югры запланировано 32 основных мероприятия, среди которых 17 эколого-просветительских, 8 природоохранных и 7 конкурсов. В целом в период экологической акции намечено провести порядка 900 мероприятий окружного, межрегионального и международного уровней. Встречи участников акции состоятся на форумах, конференциях, на общих сборах посадки деревьев и субботниках. Также на разных площадках округа откроются выставки, представят презентации проектов.
Город Нижневартовск станет местом проведения регионального экологического форума «61 параллель», концепцией которого является - никакой теории, только практика. Состоится радиомарафон «Спасти и сохранить» имени Г.Ф. Бухтина, председателя оргкомитета экоакции с 2010 по 2020 года, инициатора радиомарафона. Получены позывные 2022 года, началась регистрация участников. В нём примут участие радиолюбители более 80 стран мира, таких как Индия, Китай, Япония, стран СНГ и Европы.
Приём заявок на основные экологические конкурсы завершён, победители будут названы 10 июня. Организаторы определят три лучших нефтяных предприятий и два муниципальных образований, и имена 6 эко-лидеров, среди педагогов, представителей общественных организаций, волонтёров, природопользователей.
Особое внимание в акциях будет уделено детям, подросткам и молодёжи. Для них проведут творческие конкурсы, демонстрации проектов, экологические уроки и праздники. Многие ребята прислали свои рисунки и видеоклипы на творческий конкурс, среди них работы из Малайзии, Индии, Турции. Победители будут приглашены в Ханты-Мансийск. Стало доброй традицией во всех муниципальных образованиях озеленение наиболее социально-значимых объектов и проведение экоакции «Аллея выпускников» среди учащихся 9 и 11 классов. Молодёжь и подростков также задействуют на театральной кинонеделе, мастер-классах, сбору металлолома и пластиковых крышках. Во всех муниципалитетах будет организовано благоустройство территорий, озеленение городов и сёл, очистка береговых линий, лесных массивов.
Тамара Мерова