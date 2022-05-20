Временное трудоустройство несовершеннолетних

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Временное трудоустройство несовершеннолетних

Ежегодно на территории автономного округа с целью трудоустройства подростков, получения ими первого опыта работы и собственного заработка  органами службы занятости реализуется мероприятие по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

Работа для несовершеннолетних граждан должна быть посильной и безопасной.

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации работодатели могут принять на работу несовершеннолетнего подростка по достижении им возраста 14 лет.

Оплата труда

Подростки имеют право на оклад такой же, как у взрослых, но платят им пропорционально отработанному времени. Нормы выработки для них снижены (статья 270 Трудового кодекса Российской Федерации).

Продолжительность рабочего времени для подростков в свободное от учебы время не может превышать:

- в течение учебного года:

от 14 до 16 лет – 2,5 часа в день,

от 16 до 18 лет – 3,5 часа в день;

- во время каникул:

от 14 до 16 лет – 5 часов в день,

от 16 до 18 лет – 7 часов в день.

 

Какие работы разрешены подросткам?

- легкие работы, не причиняющие вреда здоровью и не нарушающие процесс обучения;

- благоустройство городских территорий;

- строительные и ремонтные работы;

- курьерские и канцелярские работы;

- сельскохозяйственные работы;

- рекламные работы.

Какие работы запрещены подросткам? (статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации).

- работы с вредными и (или) опасными условиями труда, подземные работы, а также  работы, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания) и и опасными условиями труда (перечень работ, на которых нельзя применять труд несовершеннолетних работников, утвержден постановлением Правительства РФ «Об утверждении перечня работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» от 25 февраля 2000 года                  № 163);

- переноска и передвижение работниками тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы (нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утверждены постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 7 апреля 1999 года № 7);

- работы, выполняемые вахтовым методом;

- работы по совместительству;

- работа в религиозной организации и другие.

КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения» оказывает содействие в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, проживающих на территории муниципальных образований «город Ханты-Мансийск», «Ханты-Мансийский район».

Для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения» на 2022 год заключены договоры с МБУ «Молодежный центр»                 (г. Ханты-Мансийск), МАУ «Организационно-методический центр» (Ханты-Мансийский район), с учреждениями культуры Ханты-Мансийского района сельских поселений.

В течение 2022 года планируется временное трудоустроено:

- в городе Ханты-Мансийске – 688 несовершеннолетних

- в Ханты-Мансийском районе – 500 несовершеннолетних.

 

Более подробную информацию можно получить по контактному телефону: 8 (3467) 32-21-88 (доб. 215, 216).

КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения»

Пт, 20/05/2022 - 16:30

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