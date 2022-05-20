Временное трудоустройство несовершеннолетних

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Ежегодно на территории автономного округа с целью трудоустройства подростков, получения ими первого опыта работы и собственного заработка органами службы занятости реализуется мероприятие по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.
Работа для несовершеннолетних граждан должна быть посильной и безопасной.
Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации работодатели могут принять на работу несовершеннолетнего подростка по достижении им возраста 14 лет.
Оплата труда
Подростки имеют право на оклад такой же, как у взрослых, но платят им пропорционально отработанному времени. Нормы выработки для них снижены (статья 270 Трудового кодекса Российской Федерации).
Продолжительность рабочего времени для подростков в свободное от учебы время не может превышать:
- в течение учебного года:
от 14 до 16 лет – 2,5 часа в день,
от 16 до 18 лет – 3,5 часа в день;
- во время каникул:
от 14 до 16 лет – 5 часов в день,
от 16 до 18 лет – 7 часов в день.
Какие работы разрешены подросткам?
- легкие работы, не причиняющие вреда здоровью и не нарушающие процесс обучения;
- благоустройство городских территорий;
- строительные и ремонтные работы;
- курьерские и канцелярские работы;
- сельскохозяйственные работы;
- рекламные работы.
Какие работы запрещены подросткам? (статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации).
- работы с вредными и (или) опасными условиями труда, подземные работы, а также работы, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания) и и опасными условиями труда (перечень работ, на которых нельзя применять труд несовершеннолетних работников, утвержден постановлением Правительства РФ «Об утверждении перечня работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» от 25 февраля 2000 года № 163);
- переноска и передвижение работниками тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы (нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утверждены постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 7 апреля 1999 года № 7);
- работы, выполняемые вахтовым методом;
- работы по совместительству;
- работа в религиозной организации и другие.
КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения» оказывает содействие в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, проживающих на территории муниципальных образований «город Ханты-Мансийск», «Ханты-Мансийский район».
Для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения» на 2022 год заключены договоры с МБУ «Молодежный центр» (г. Ханты-Мансийск), МАУ «Организационно-методический центр» (Ханты-Мансийский район), с учреждениями культуры Ханты-Мансийского района сельских поселений.
В течение 2022 года планируется временное трудоустроено:
- в городе Ханты-Мансийске – 688 несовершеннолетних
- в Ханты-Мансийском районе – 500 несовершеннолетних.
Более подробную информацию можно получить по контактному телефону: 8 (3467) 32-21-88 (доб. 215, 216).
КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения»