В Ханты-Мансийском районе выращивают цесарку, индоутку и цыплят-корнишонов

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Крестьянско-фермерское хозяйство «Югорское подворье» выпускает несколько видов птиц, в числе которых цесарка, индоутка, цыплята-корнишоны и другие. Об этом рассказала председатель кооператива Лариса Берсенева в прямом эфире губернатора автономного округа Натальи Комаровой на тему «Сделано в Югре».
В 2020 году в конкурсе подсобные хозяйства по разведению птицы в Ханты-Мансийском районе объединились и выиграли грант Агростартап-2020. Так в муниципалитете появился животноводческий сбытовой потребительский кооператив «Югорское подворье».
Сегодня там выращивает куриц-несушек, бройлера, индейку, утку, индоутку, гуся и цесарку. Также предприятие реализует птиц-несушек для домашних хозяйства. Есть в ассортименте и редкая продукция — мясо молодого бройлера «цыпленок-корнишон» и «цыпленок-табака».
«В 2021 году мы выиграли грант, который составил 20 миллионов рублей на развитие своего хозяйства. На эти средства мы приобрели экскаватор, трактор, газель для реализации продукции, построили помещение для содержания птицы, приобрели оборудование для двух цехов. В настоящий момент помещения практически достроены. В небольших объемах обороты уже идут. Свою птицу выращиваем без применения медицинских препаратов», — отметила председатель кооператива Лариса Берсенева.
В планах у членов кооператива — расширять ассортимент продукции. Также, сейчас хозяйство перешло к приобретению только российских кормов, а также заменило европейского поставщика инкубационных яиц на предприятие из Ярославской области.
«Мы участвуем в «Ярмарке выходного дня». Благодарна организаторам за участие в этой ярмарке. Хорошо поставлена реклама. Очень удобно, когда мы приезжаем только со своей продукцией. Нет необходимости везти оборудование. Спасибо за такую возможность», — поблагодарила Лариса Берсенева.
Ранее UGRA-NEWS.ru сообщал, что югорские эксперты продолжают рассказывать о том, какие меры поддержки на федеральном и региональном уровне будут оказывать предприятиям малого и среднего бизнеса.