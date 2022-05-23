В Югре создадут агентство социального благополучия

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Правительство Югры одобрило расширение полномочий Центра социальных выплат по опеке и попечительству, социальному обслуживанию граждан, а также приняло решение о переименовании центра в Агентство социального благополучия населения. Об этом стало известно в ходе заседания Правительства, прошедшего под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.
«Агентство социального благополучия населения получит практически все функции в области опеки, попечительства на региональном уровне. Также за ним закрепляются полномочия в сфере социального обслуживания граждан. Изменения одобрены общественным советом при департаменте социального развития Югры», - отметила глава региона.
Директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарёва добавила, что нововведения позволят более эффективно оказывать социальную помощь жителям округа. «Изменения направлены на улучшение качества оказываемых услуг, сервисов в сфере социального обслуживания, повышение удовлетворенности жителей Югры системой соцобслуживания. Применяя принципы человекоцентричного подхода, Агентство социального благополучия в режиме «одного окна» обеспечит своевременное адресное предоставление мер социальной поддержки, оказание социальных услуг, комплексное решение по всем направлениям жизнедеятельности, включая максимальное использование возможных межотраслевых ресурсов. Начиная от налоговых льгот и вычетов, заканчивая взаимодействием со всеми органами власти», - рассказала докладчик.
Директор департамента социального развития добавила, что утвержденная модель в апреле текущего года была представлена на площадке комитета по социальной политике Государственной Думы России, где получила высокую оценку за системный подход.
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры