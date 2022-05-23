В Югре создадут агентство социального благополучия

  • Русский
В Югре создадут агентство социального благополучия

Правительство Югры одобрило расширение полномочий Центра социальных выплат по опеке и попечительству, социальному обслуживанию граждан, а также приняло решение о переименовании центра в Агентство социального благополучия населения. Об этом стало известно в ходе заседания Правительства, прошедшего под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой. 
«Агентство социального благополучия населения получит практически все функции в области опеки, попечительства на региональном уровне. Также за ним закрепляются полномочия в сфере социального обслуживания граждан. Изменения одобрены общественным советом при департаменте социального развития Югры», - отметила глава региона. 
Директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарёва добавила, что нововведения позволят более эффективно оказывать социальную помощь жителям округа. «Изменения направлены на улучшение качества оказываемых услуг, сервисов в сфере социального обслуживания, повышение удовлетворенности жителей Югры системой соцобслуживания. Применяя принципы человекоцентричного подхода, Агентство социального благополучия в режиме «одного окна» обеспечит своевременное адресное предоставление мер социальной поддержки, оказание социальных услуг, комплексное решение по всем направлениям жизнедеятельности, включая максимальное использование возможных межотраслевых ресурсов.  Начиная от налоговых льгот и вычетов, заканчивая взаимодействием со всеми органами власти», - рассказала докладчик.
Директор департамента социального развития добавила, что утвержденная модель в апреле текущего года была представлена на площадке комитета по социальной политике Государственной Думы России, где получила высокую оценку за системный подход.

Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры

Пнд, 23/05/2022 - 09:52

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.