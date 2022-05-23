Программу развития детско-юношеского спорта до 2030 года утвердили в Югре

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Программу развития в автономном округе детско-юношеского спорта до 2030 года и план региональных мероприятий по реализации первого этапа (2022-2024 годы) концепции его развития в Российской Федерации утвердило Правительство Югры.
«На первое января 2022 года в автономном округе общая численность детей в возрасте от 3 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 352 664 человека, это 92,1% от общего числа детей данной возрастной категории, - отметила губернатор Югры Наталья Комарова. - Программа регулирует вопросы вовлеченности детей в занятия физической культурой, спортом, совершенствования физкультурно-спортивной работы в дошкольных и общеобразовательных организациях, создания и деятельности школьных спортивных лиг, материального стимулирования учителей физкультуры, развития материально-технической базы спортивных школ».
Исполняющий обязанности директора департамента физической культуры Югры Владислав Левицкий добавил, что документ разработан во исполнение поручений президента Российской Федерации. «Программа рассмотрена и одобрена на заседании общественного совета при департаменте, - сообщил докладчик. - В документе учтены предложения органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, региональных спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций автономного округа, иных заинтересованных субъектов».
«Очень важно, что программа предусматривает развитие школьного спорта, школьных лиг и объединений. Это позволяет проводить спортивные мероприятия на высоком уровне. Федерация баскетбола Югры уже имеет успешный опыт. Мы более десяти лет реализуем на территории региона проект школьной баскетбольной лиги, в котором участвует более тысячи мальчишек и девчонок. Работаем над развитием студенческого баскетбола», - отметил член общественной палаты Югры Сергей Игошев.
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры