Окружную клинику Нижневартовска посетили специалисты ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

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Окружную клинику Нижневартовска посетили специалисты ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» группой экспертов проведена выездная проверка качества оказания медицинской помощи по профилю «эндокринология» в Нижневартовской ОКБ.

Федеральные эксперты посетили главный хирургический корпус больницы, специализирующийся на оказании высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с синдромом диабетической стопы.

При встрече с врачами Нижневартовской клиники обсуждались вопросы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом, возможность консультаций с врачами-эндокринологами, порядок взаимодействия отделений, маршрутизация и госпитализации граждан.

«Для нас, как для лечебного учреждения, такие проверки очень важны, в первую очередь для оценки наших действий по оказанию помощи. В вопросах лечения пациентов, в данном случае с эндокринологическими патологиями, необходим взгляд специалистов со стороны», — говорит главный врач Алексей Сатинов.

 Для справки: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации является уникальным, ведущим в России и странах СНГ современным лечебно-диагностическим, научно-исследовательским и педагогическим комплексом эндокринологического профиля. Центр аккумулирует самые современные достижения отечественных и зарубежных специалистов в области фундаментальной и клинической эндокринологии, проводит экспертный анализ научных достижений и координирует работу региональных профильных центров.

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Пнд, 23/05/2022 - 15:31

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