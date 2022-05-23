Хоровод дружбы народов Югры

- Русский
Дом музей художника В.И. Игошева подготовил разнообразную программу для всех возрастов посетителей акции «Ночь музеев». Вначале здесь прошла презентация выставки детского творческого VII окружного конкурса «Северная фантазия» и мастер-класс по рисованию. Победителями конкурса в этом году стали обучающиеся объединения «Живопись станковая» МБУДО «ЦДО «ПЕРСПЕКТИВА».
Затем состоялось открытие выставки живописи и графики из цикла «Художники Югры». Гости познакомились и пообщались с заслуженным художником России Александром Георгиевичем Визель. Зрители увидели также картины Ксении Белкиной, Светланы Харитоновой и других современных художников.
А у полотен Народного художника СССР и России Владимира Игошева многообразием ярких звуков, красок, эмоций запомнилась субботняя «Ночь музеев» Хороводом дружбы. Светлана Харитонова, заведующая сектором «Детская художественная галерея» отметила, что В.А. Игошев – мастер большого тематического диапазона. Богатая событиями биография позволила создать уникальные произведения, в которых отражается образ родной страны, её люди, природа от Архангельской земли и Алтая до Крыма и Прибалтики. Его кисть запечатлела Венецию и Кипр, Бейрут и Дубовик, образы людей и пейзажи Кореи и Вьетнама, Индии и Китая, Дагестана, Башкирии, Казахстана и многих других мест необъятной планеты.
Важным и крупным вкладом в дело сохранения художественного наследия страны, её многонациональной культуры послужил цикл картин «Северный путь». В. Игошев побывал во многих отдалённых уголках нашего северного края, где позировали ему оленеводы, рыбаки, охотники. Сегодня на просторах Югры проживают более 120 национальностей. И в этот вечер они словно ожили живыми красками с полотен художника.
Светлана Харитонова один за другим приглашала на театрализованную площадку жителей Ханты-Мансийска разной национальности, которые представляли свой народ, родной язык, песенный и танцевальный фольклор. Отрадно было увидеть преемственность поколений, передачу народных традиций от старшего поколения детям. Первыми право выступить дали хозяевам земли Югорской артистам театра обско-угорских народов «Солнце». Затем в дружном хороводе народов закружились юные танцоры киргизско-национального объединения «МАНАС», Культурного центра «Дагестан», татаро-башкирского клуба «Дуслар». Из детских уст услышали песни армянского, азербайджанского народов, потанцевали вместе с узбеками, таджиками, а потом окунулись в русскую и казачью культуру. Русская культура была представлена учащимися колледжа-интерната «Центра искусств для одаренных детей Севера» и ансамблем русской песни «Горница».
Сие праздничное гуляние завершилось программой рок-посиделками «Митьки никого не хотят победить или Эпоха плавленых сырков».
Тамара Мерова