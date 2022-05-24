Югорчане бесплатно отправили по почте открытки с изображением знаменитых картин

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Почта России в Югре выступила партнёром акции «Ночь музеев» в Государственном художественном музее в г. Ханты-Мансийске. На акции работала площадка «Музейная почта» с лозунгом «Подари картину другу». Все желающие бесплатно отправляли по почте открытки с репродукциями картин из музея.
Сотрудники культурного центра подготовили марки и 14 уникальных открыток с репродукциями картин из фондов Государственного художественного музея, таких, как А.П. Боголюбов «Шторм», К.И. Горбатов «Псков», Л.Д. Блинов «Разбойник», А.Э Гофман «Насмешница», В.А. Тропинин «Дама за прошивками и т.д. Гости опускали подписанные открытки в почтовый ящик прямо на мероприятии.
Всего югорчане отправили несколько десятков открыток в Нижняюю Тавду, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Казань, Пушкин, Иркутск, Уфу, а также в города и посёлки Югры и Ямала.
Чтобы дойти до тематической почтовой площадки, посетителям нужно было пройти квест «Диалоги с ХХ веком». Задания квеста включали поиск героев картин, определение жанров изобразительного искусства, техники живописи, поиск пейзажей и т.д.
Также во время всероссийской акции «Ночь музеев» в Государственном художественном музее прошли авторские экскурсии, творческие встречи с поэтами, журналистами и музыкантами Ханты-Мансийска, концерты и мастер-классы.
Информационная справка
УФПС ХМАО-Югры – филиал АО «Почта России» – ведущий почтовый оператор Югры. Включает в себя 201 отделение почтовой связи, 103 из которых расположены в сельской местности, в том числе в удалённых и труднодоступных населённых пунктах округа. Ежегодно Ханты-Мансийский филиал Почты России доставляет более 37 млн писем и порядка 1 млн посылок. Филиал обслуживает около 93 тысяч подписчиков в Югре, которым доставляется более 10 млн экземпляров печатных изданий в год.
АО «Почта России»