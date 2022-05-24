О детском круглогодичном отдыхе и благоустройстве территорий – на встрече с главой региона

- Русский
Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков вместе со своими коллегами-однопартийцами из фракции «Единая Россия» в Думе автономного округа встретился с Губернатором региона Натальей Комаровой.
Открывая встречу, Борис Хохряков отметил, что в проекте повестки очередного заседания Думы 37 вопросов. Большой блок о приведении окружного законодательства в соответствие с федеральным законом об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. Серьезный блок постановлений, в том числе об обязательном публичном отчете Губернатора Югры, о результатах независимой оценки качества, условиях оказания услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, расположенных в Югре. Ряд информаций будет предложено к рассмотрению депутатами, и есть инициатива – о внесении изменений в окружной закон о бесплатной юридической помощи.
Первый вопрос Губернатору, который прозвучал от фракции, касался детского отдыха. Скоро 1 июня и, соответственно, начало детской оздоровительной кампании. Предложено рассмотреть возможность организации и открытия детского оздоровительного круглогодичного центра.
«Не вижу большой климатической разницы между Ураем, Ханты-Мансийском, Курганской, Тюменской областями, особенно в период летней кампании, – отметила Наталья Комарова. – Зима у нас более комфортная, чем в других регионах. Моя личная позиция – я поддерживаю и дала уже соответствующее поручение, сейчас мы оцениваем существующие здания, которые можно использовать для этой задачи. При планировании бюджета на 2023-2024 годы, я думаю, мы уже подойдем к этому вопросу с конкретными адресами».
Также глава региона пригласила депутатов подключаться к этой работе по выбору расположения такого детского круглогодичного оздоровительного центра.
Сегодня же на встрече говорили на еще одну актуальную тему – о благоустройстве, дорогах в муниципалитетах. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – один из лучших субъектов Федерации в этом отношении, но всегда есть желание что-то улучшить. Прозвучало предложение депутатам, муниципальным органам власти активнее работать с гражданами, чтобы они имели четкое представление о том, каким должен быть их город или поселок, и включались в работу. Если говорить о благоустройстве, то порядка 50 дворов в Югре в этом году подлежат благоустройству. Они отбираются путем рейтингового голосования в муниципалитетах. Кроме бюджетного финансирования на них выделяются еще и гранты.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры