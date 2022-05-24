Советники Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка посетили детскую окружную больницу

- Русский
Они побывали в отделении, которое создано на базе учреждения для несовершеннолетних детей, временно оставшихся без попечения родителей. Ежегодно через него проходит до 150 пациентов, все они получают медицинскую, социальную и, при необходимости, психологическую помощь. Эти дети часто находятся в состоянии стресса, так как оказываются выдернуты из привычной обстановки, разлучаются с семьей. Сотрудники отделения стараются создать для них максимально комфортные условия пребывания, в отделении есть мягкие коврики, игрушки, интерактивный стол.
«Детям нужна комфортная домашняя атмосфера, поэтому здесь воспитатели, а не медсестры, палаты похожи на комнаты, организованы игровые, есть телевизор. Все делается, чтобы дети не чувствовали себя брошенными», — рассказывает Денис Третьяков, главный врач Нижневартовской окружной клинической детской больницы.
Советники Уполномоченного проверили организацию, условия пребывания детей в детской больнице. Специалисты также оценили систему помощи детям в условиях адаптации к сложившейся ситуации и выяснили, как выстроен для них дальнейший социальный маршрут. Результаты проверки специалистов полностью удовлетворили.
Информация на официальном сайте https://dzhmao.ru/ или официальных профилях в социальных сетях: