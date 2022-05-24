Родные языки коренных народов Югры включат в основную школьную программу

- Русский
Такое заявление сделал директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин на очередном заседании Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, прошедшем 23 мая в окружной Думе.
Участники заседания рассмотрели ход реализации регионального закона «О языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году».
Председатель Ассамблеи Еремей Айпин подчеркнул, основная задача закона – сохранение, изучение, популяризация родных языков, но вопросы всё равно остаются.
– Почему дети не хотят изучать родной язык? Я понимаю всё, что полагается, Вы делаете, а где результат? Уровень владение родным языком учащихся там, где дети изучают языки, совсем неудовлетворителен, – обратился с вопросом Еремей Данилович к директору департамента образования и науки.
По словам Алексея Дренина, только лишь силами системы образования данный вопрос не решить.
– У системы образования основная задача – создать условия для изучения родных языков. В соответствии с 273 законом РФ, даже языки, которые являются государственными в ряде субъектах, не обязательны для изучения, такая поправка была принята несколько лет назад. С такой проблемой сталкиваемся не только мы, с ней сталкиваются национальные республики, такие как Татарстан, Башкортостан и другие. Возвращаясь к нашей проблеме, могу сказать, что это вопрос мотивации. С нашей стороны мы будем продолжать делать всё, чтобы создавать комфортные условия для изучения языков. Яркий пример – стойбищная школа-сад, которая набирает обороты. Сейчас у нас их шесть, где занимается 21 ребёнок. Это тоже сделано для того, чтобы не отрывать детей из мест традиционного проживания. И с каждым годом мы стараемся делать всё больше, ещё один яркий пример – учебники по родным языкам, которые начали разрабатывать несколько лет назад. Только в этом году мы внедрили 11 новых учебных пособий, – прокомментировал вопрос директора департамента образования и наук Алексей Дренин.
При этом он сообщил, есть ещё один положительный факт, позволяющий сдвинуться в этом вопросе, который много раз обсуждался на различных совещаниях. В настоящее время изучение языков осуществляется в рамках внеурочной деятельности, а не по основной программе. И вся проблема была в том, что учебники не входили в федеральный перечень, сейчас этот вопрос снят, необходимости в этом нет. В прошлом году внесены поправки в законодательство РФ, в соответствии с которыми в рамках реализации основной программы можно использовать учебные пособия.
– То есть нет необходимости включать их в федеральный перечень, поэтому эти предметы могут появиться в основной программе. Соответствующие рекомендации мы сейчас заканчиваем разрабатывать. И с коллегами из муниципальных образований отработаем этот вопрос, чтобы с 1 сентября этого года по максимуму всё было учтено. Безусловно, вопрос непростой, потому что это полномочия самой образовательной организации, плюс это накладывается на внедрение нового федерального образовательного стандарта. Но тем не менее в эту модель мы возвращаемся и будем реализовывать, и я уверен в течение следующего год вопрос отработаем, чтобы с 1 сентября 2023 года быть со стопроцентной готовностью, – подытожил свою речь Алексей Дренин.
В свою очередь Еремей Айпин сообщил, что это хорошая новость, так как при обсуждении данной темы многие ссылались на то, что родных языков нет в основной программе образования.
– Мы будем рассчитывать, что с 1 сентября в учебную программу поставят изучение родных языков, – прокомментировал сообщение директора департамента образования и наук Еремей Данилович.
Помимо этого, на заседании заслушали отчёт о ходе реализации госпрограммы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов севера», о котором доложил директор департамента внутренней политики Югры Александр Скурихин.
Также участники обсудили тему развития национальных видов спорта. О том, как в регионе развивают северное многоборье, рассказала заместитель директора департамента физической культуры и спорта Софья Конух.
Людмила Теткина