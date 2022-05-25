Главными темами «правительственного часа» стали развитие транспорта, безопасность и качество дорог Югры

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24 мая в окружной Думе под руководством председателя Комитета по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений Александра Сальникова состоялся «правительственный час». В нем приняли участие депутаты, а также первый заместитель Губернатора автономного округа Алексей Охлопков, заместитель главы региона Азат Ислаев, директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Сергей Гребешок, директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» Сергей Аксенов, а также президент «ЮТэйр» – Пассажирские авиалинии» Олег Семёнов, вице-президент по управлению сетью и парком «ЮТэйр» – пассажирские авиалинии» Евгений Смирнов.
Повестка дня включила ряд важнейших вопросов. В частности, были заслушаны доклады об итогах реализации в 2021 году национального проекта «Безопасные, качественные дороги на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; об итогах реализации мероприятий государственной программы автономного округа «Современная транспортная система», в том числе направленных на развитие водного, железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта; о мерах по повышению эффективности транспортной доступности в отдаленных труднодоступных населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; об эффективности использования средств дорожного фонда автономного округа; о результатах деятельности Управления автомобильных дорог.
Информацию, касающуюся реализации в 2021 году национального проекта «Безопасные, качественные дороги на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», представил директор окружного Департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок.
Основными задачами проекта, реализуемого в Ханты-Мансийской, Сургутской, Нижневартовской городских агломерациях, являются комфортная и безопасная среда для жизни, улучшение качества автодорог.
В 2021 году бюджет регионального проекта «Безопасные качественные дороги» составил 6 177,28 млн рублей. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть – 5 531,72 млн рублей.
Объем финансирования регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2021 году – 645,56 млн рублей, из них 575,56 млн рублей – региональный бюджет, 70 млн рублей – федеральный бюджет.
В рамках этого проекта продолжено внедрение интеллектуальной транспортной системы в Сургуте. Оборудовано 8 автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) на дорогах регионального значения, приобретено 45 комплексов фотовидеофиксации, из них 13 комплексов установлено на региональной сети дорог. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 5 комплексов и завершить работу по созданию системы АПВГК на региональной сети автомобильных дорог.
Что касается окружной программы «Современная транспортная система», то в Югре на сегодняшний день функционирует комплекс, включающий автомобильный, водный, железнодорожный, воздушный транспорт. Перевозку пассажиров автотранспортом выполняют 38 предприятий и более 70 индивидуальных предпринимателей. Годовой объем перевозок пассажиров – более 40 млн человек.
В автономном округе действуют 9 аэропортов, 2 посадочные площадки и более 80 вертолетных площадок, осуществляющих прием и отправку пассажиров и грузов. Ежегодный объем обслуживаемых пассажиров в аэропортах составляет более 1,5 млн человек, грузовых перевозок – более 7 тысяч тонн.
По внутренним водным путям протяженностью более 5 тысяч километров ежегодно перевозится более 300 тысяч пассажиров. Осуществляется доставка грузов в отдаленные населенные пункты по Программе северного завоза, объемы которого по итогам года составляют более 100 тысяч тонн. Длина сети железных дорог в автономном округе составляет 1 118 километров. Общее количество железнодорожных вокзалов и пассажирских зданий – 19 объектов. Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом осуществляется при помощи 18 поездов, курсирующих по 8 основным направлениям. Ежегодно железнодорожным транспортом со станций Югры отправляется более 2 млн пассажиров и свыше 12 млн тонн грузов.
Константин Гребешок также рассказал об итогах реализации мероприятий госпрограммы автономного округа «Современная транспортная система», в том числе о развитии водного, железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта за 2021 год.
Так, в прошлом году финансировалось более 60 социально значимых автобусных маршрутов, а субсидирование пассажирских перевозок позволило сохранить их оптимальную сеть, обеспечить доступность населения национальных поселков и сельских поселений к объектам социальной инфраструктуры, а также удешевить на 85,3% стоимость проезда на межмуниципальных и пригородных маршрутах.
Что касается гражданской авиации, то за счет средств окружного бюджета предоставлены субсидии авиапредприятиям в целях удешевления сообщения по 29 маршрутам на 50%.
Говоря о водном транспорте, можно отметить следующее. За счет средств бюджета Югры в среднем на 87% удешевлена стоимость билетов по 15 маршрутам. АО «Северречфлот», являющийся перевозчиком, осуществляет поэтапное обновление флота. К имеющемуся парку водных судов, состоящему из таких судов как «Ракета», «Заря», «Метеор», приобретены 2 судна «Валдай 45Р», 4 скоростных судна «Метеор». Маршрутная сеть водного транспорта охватывает более 80 пунктов автономного округа.
В навигационный период 2021 года приступил к работе авторечвокзал в Берёзово, построенный за счет средств программы «Сотрудничество».
По подпрограмме «Железнодорожный транспорт» за счет средств окружного бюджета предоставлена субсидия в целях сохранения доступности такого вида перевозок в автономном округе пригородным сообщением по 8 маршрутам. Выделенные объемы бюджетных средств позволили удешевить стоимость билетов в среднем на 73,6%. Также предоставлены субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, возникших при предоставлении региональных льгот по оплате проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении детям 5-7 лет в размере 75% от действующего тарифа и обучающимся в размере 50% от действующего тарифа.
Еще одним вопросом, прозвучавшем в ходе «правительственного часа», стали меры по повышению эффективности транспортной доступности в отдаленных труднодоступных населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Транспортное сообщение удаленных труднодоступных сельских поселений, не имеющих автодорог, обеспечивается всеми видами транспорта, используемыми на территории Югры.
В период действия зимних дорог вводится автомобильное (автобусное) сообщение между населенными пунктами и районными центрами с возможностью дальнейшего выхода на железнодорожные станции и аэропорты. Так, в сезон 2021-2022 годов была проведена работа по устройству и содержанию 2 228,125 км зимних автомобильных дорог, в том числе ледовых переправ межмуниципального значения общей протяженностью 21,905 км.
В летний период выполняются пассажирские перевозки водным транспортом по магистральным, малым и боковым рекам с возможностью дальнейшего выхода на железнодорожный и авиационный виды транспорта.
Воздушный транспорт используется в период распутицы (весна, осень) или в течение всего года (в случаях отсутствия зимних автодорог и рек) и является круглогодичным видом транспорта при условии функционирования необходимой авиационной инфраструктуры (аэропорт, аэродром, вертолетная площадка, посадочная площадка для самолетов с грунтовой взлетно-посадочной полосой).
Исходя из географических особенностей региона, воздушный транспорт является наиболее востребованным среди жителей удаленных труднодоступных местностей.
Продолжая тему, Сергей Гребешок проинформировал об эффективности использования средств Дорожного фонда автономного округа за 2021 год. Он, в частности, сказал, что Дорожный фонд Югры создан в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения автономного округа, а также предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований.
Основными источниками формирования Дорожного фонда определены доходы от акцизов на ГСМ, транспортный налог и плата за возмещение вреда, причиняемого автодорогам тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами, доходы за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения.
Уточненный объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда в 2021 году составил 14 484,9 млн рублей, кассовые расходы – 12 480,5 млн рублей. Средства были направлены на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автодорог, а также обустройство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования и управление дорожным хозяйством.
Результаты деятельности казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» в минувшем году были озвучены директором учреждения Сергеем Аксеновым.
По словам докладчика, выполнение дорожных работ осуществлялось в соответствии с планом. Проведены работы по реконструкции, ремонту, строительству и содержанию автодорог в Советском, Сургутском, Нефтеюганском, Кондинском районах, а также реконструкции мостовых переходов через протоку Чеускино, реки Нарым-Еган, Ватинский Еган. В зимний период осуществлялись работы по устройству, содержанию зимних автодорог и ледовых переправ межмуниципального значения.
Особое внимание было уделено безопасности дорожного движения. На эти цели выделено 575,56 млн рублей. Средства направлены на размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) транспортных средств и функционирование системы фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения.
Обеспечению безопасности на дорогах служит электроосвещение на автодорогах. Такая работа проведена на участках автодорог общей протяженностью 3,89 км.
Отмечено, что в рамках проводимых мероприятий, направленных на импортозамещение, предусматривается применение местных материалов и материалов отечественного производства.
Парламентарии приняли представленную информацию к сведению, а также озвучили вопросы и предложения, касающиеся всех видов транспорта в Югре. В частности, речь шла о светосигнальном оборудовании на вертолетных площадках Берёзовского района, внесении изменений в расписание авиарейсов, осуществляемых авиакомпанией «ЮТэйр», реконструкции автомобильных дорог Югры, в том числе введении в эксплуатацию четырехполосных дорог на автомагистралях региона с наиболее интенсивным движением, сроках оптимизации маршрутных схем городского автотранспорта Нижневартовска.
Все предложения и вопросы парламентариев учтены. Они будут внесены в протокол заседания и направлены в соответствующие органы государственной власти автономного округа для продолжения работы по развитию транспортной инфраструктуры.
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа