Новые автомобили служат медикам

  • Русский
Новые автомобили служат медикам

Больше 6,5 тысяч километров за неполные три месяца прошел новый автомобиль «Служба здоровья», обслуживающий амбулаторию в Каркатеевы Нефтеюганского района. Автомобиль поступил в распоряжение структурного подразделения Нефтеюганской районной больницы в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В марте 2022 года отечественный внедорожник новой модификации «LADA Niva Trevel» сменил своего физически устаревшего предшественника.

«Это была очень своевременная замена, — отмечает заведующая амбулаторией Инна Чернышова. — Несмотря на то, что поселок довольно небольшой, медицинских хозяйственных нужд немало. Как минимум, два раза в неделю, а то и чаще, мы отправляем в Нефтеюганскую районную больницу в Пойковский биоматериалы на лабораторные исследования, инструменты, перевязочные материалы на стерилизацию, при необходимости доставляем в сельское поселение узких специалистов. Кроме того, автомобиль активно используется и на местных маршрутах. С первого дня эксплуатации совершено уже 72 выезда по обслуживанию вызовов на дому. Каких-то технологических особенностей в новой «Ниве» нет, главное — она новая! Предыдущая уже исчерпала свой ресурс, часто ломалась. Сейчас другое дело: сел — и поехал. Мы очень довольны, ведь за многие годы работы амбулатории в Каркатеевы появился абсолютно новый, без пробега автомобиль. Безусловно, это способствует хорошему настроению и водителя, и медицинских работников».

Напомним, в конце 2021 года в Нефтеюганскую районную больницу по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» поступили пять автомобилей.

«LADA Niva Travel» предназначены для медицинского обслуживания населения городского поселения Пойковского, сельских поселений Каркатеевы, Усть-Юган, Юганская Обь. В начале текущего года все машины прошли брендирование. Транспортные средства имеют специальные логотипы на кузове, на них указана принадлежность к Нефтеюганской больнице.

Информация на официальном сайте https://dzhmao.ru/ или официальных профилях в социальных сетях:

VK https://vk.com/dzhmao

OK https://ok.ru/group/55281409327214

Ср, 25/05/2022 - 11:33

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.