Новые автомобили служат медикам

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Больше 6,5 тысяч километров за неполные три месяца прошел новый автомобиль «Служба здоровья», обслуживающий амбулаторию в Каркатеевы Нефтеюганского района. Автомобиль поступил в распоряжение структурного подразделения Нефтеюганской районной больницы в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.
В марте 2022 года отечественный внедорожник новой модификации «LADA Niva Trevel» сменил своего физически устаревшего предшественника.
«Это была очень своевременная замена, — отмечает заведующая амбулаторией Инна Чернышова. — Несмотря на то, что поселок довольно небольшой, медицинских хозяйственных нужд немало. Как минимум, два раза в неделю, а то и чаще, мы отправляем в Нефтеюганскую районную больницу в Пойковский биоматериалы на лабораторные исследования, инструменты, перевязочные материалы на стерилизацию, при необходимости доставляем в сельское поселение узких специалистов. Кроме того, автомобиль активно используется и на местных маршрутах. С первого дня эксплуатации совершено уже 72 выезда по обслуживанию вызовов на дому. Каких-то технологических особенностей в новой «Ниве» нет, главное — она новая! Предыдущая уже исчерпала свой ресурс, часто ломалась. Сейчас другое дело: сел — и поехал. Мы очень довольны, ведь за многие годы работы амбулатории в Каркатеевы появился абсолютно новый, без пробега автомобиль. Безусловно, это способствует хорошему настроению и водителя, и медицинских работников».
Напомним, в конце 2021 года в Нефтеюганскую районную больницу по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» поступили пять автомобилей.
«LADA Niva Travel» предназначены для медицинского обслуживания населения городского поселения Пойковского, сельских поселений Каркатеевы, Усть-Юган, Юганская Обь. В начале текущего года все машины прошли брендирование. Транспортные средства имеют специальные логотипы на кузове, на них указана принадлежность к Нефтеюганской больнице.
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