Губернатор Югры проведет прямую линию с жителями Сургутского района

- Русский
Прямую линию с жителями Сургутского района проведет губернатор Югры Наталья Комарова в своих аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» в пятницу, 27 мая, в 14:00.
«Вместе обсудим вопросы благоустройства, состояния жилищно-коммунального комплекса, строительства и ремонта дорог, проверим исполнение решений по итогам предыдущих встреч», – написала в своих социальных сетях глава региона.
Модераторами встречи станут руководитель НКО «Пилигрим» Роман Сафаралеев, представитель женсовета НГДУ «Комсомольскнефть» Вера Носкова, доброволец Сургутского района, руководитель отрядов «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики» Лариса Волощук.
Свои вопросы и предложения можно оставить в комментариях к соответствующим постам на страницах главы региона в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», а также на страницах модераторов. На все вопросы, поступившие в ходе подготовки прямой линии, будут даны ответы специалистами отраслевых ведомств и муниципального образования.
Трансляция будет проходить в аккаунтах главы региона во «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» социальной сети «ВКонтакте».